NBA'de şampiyon belli oldu

NBA Finalinde Cleveland Cavaliers'ı 129-120 yenen Golden State Warriors, seriyi 4-1'e getirerek şampiyon oldu.

NBA Finalinde Cleveland Cavaliers'ı 129-120 yenen Golden State Warriors, seriyi 4-1'e getirerek şampiyon oldu.

NBA Finalinin 5. maçında Golden State Warriors, sahasında mücadele ettiği Cleveland Cavaliers'ı 129-120'lik skorla mağlup ederek, seriyi 4-1 yaptı. Bu sonuçla Warriors, şampiyonluğunu ilan etti. Batı Konferansı ekibi, daha önce 1947, 1956, 1975 ve 2015 yıllarında şampiyon olmuştu. Warriors, geçtiğimiz sezon da finalde Cavaliers ile karşılaşmıştı. Golden State geçtiğimiz seride 3-1 önde olmasına rağmen Cleveland'a 4-3 mağlup olarak, şampiyonluğu kaçırmıştı. 2015 yılında finalde yine Cavaliers ile karşılaşan Warriors, seriyi 4-2 ile geçerek zafere ulaşmıştı. Bu, Golden State Warriors'ın 5. şampiyonluğu oldu.



MVP KEVIN DURANT

NBA Finallerin 'En değerli oyuncu' (MVP) Golden State Warriors'ın yıldız basketbolcusu Kevin Durant oldu. Durant, son maçta 39 sayı, 7 ribaund ile oynadı. 28 yaşındaki basketbolcu, kariyerindeki ilk şampiyonluğu da yaşamış oldu.

Yıldız basketbolcu, bu sezon başında Oklahoma City Thunder'dan Golden State Warriors'a geçmişti.

