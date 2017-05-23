NBA'de ilk finalist Golden State Warriors

NBA Batı Konferansı finalinde San Antonio Spurs'ü 129-115 yenen Golden State Warriors, seriyi 4-0'a getirdi ve NBA finaline yükseldi.

NBA Batı Konferansı finalinde San Antonio Spurs'ü 129-115 yenen Golden State Warriors, seriyi 4-0'a getirdi ve NBA finaline yükseldi.

San Antonio Spurs'ün evi AT&T Center'daki maça damga vuran isim, 36 sayı, 6 asist ve 5 ribauntla galibiyetin baş mimarı Stephen Curry oldu. Kevin Durant da 29 sayı ve 12 ribauntla Curry'ye destek verdi. Ev sahibi takımdaysa Kyle Anderson 20, Manu Ginobili 15 sayı attı.

Golden State Warriors, NBA finalde Boston Celtics-Cleveland Cavaliers serisinin kazananıyla karşılaşacak.

