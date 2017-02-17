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NBA'de All-Star heyecanı
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NBA'de All-Star heyecanı

NBA'de 66. All-Star heyecanı bu hafta sonu ABD'nin New Orleans şehrinde yaşanacak.

NBA'de 66. All-Star heyecanı bu hafta sonu ABD'nin New Orleans şehrinde yaşanacak.
NBA'de 66. All-Star heyecanı bu hafta sonu ABD'nin New Orleans şehrindeki Smoothie King Center'da yaşanacak. Hafta sonundaki etkinliklerde yükselen yıldızlar maçı, yetenek yarışmaları ve All-Star karşılaşması yapılacak. Smoothie King Center, 2008 ve 2014'ten sonra 3. kez bu All-Star'da ev sahibi olacak.

İLK MAÇ YÜKSELEN YILDIZLARDAN
All-Star'da ilk etkinlikte yükselen yıldızlar maçında ABD karması, Dünya karmasına karşı mücadele edecek. ABD takımında; Jahlil Okafor (Philadelphia 76ers), Malcolm Brogdon (Milwaukee Bucks), D'Angelo Russell, Brandon Ingram (Los Angeles Lakers), Jonathon Simmons (San Antonio Spurs), Myles Turner (Indiana Pacers), Devin Booker, Marquese Chriss (Phoenix Suns), Frank Kaminsky (Charlotte Hornets), Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves) bulunuyor.
Dünya takımında ise; Dario Saric (Philadelphia 76ers), Alex Abrines (Oklahoma City Thunder) Nikola Jokic, Jamal Murray (Denver Nuggets), Kristaps Porzigis, Willy Hernangomez (New York Knicks), Dante Exum, Trey Lyles (Utah Jazz), Domantas Sabonis, Buddy Hield (New Orleans Pelicans) yer alacak.

SMAÇ YARIŞMASIYLA HEYECAN ARTACAK
Etkinliklerin ikinci günü yetenek, üçlük ve smaç yarışmaları yapılacak. Hafta sonunda heyecanla beklenen smaç yarışmasında; Aaron Gordon (Orlando Magic), DeAndre Jordan (Los Angeles Clippers), Glenn Robinson III (Indiana Pacers) ve Derrick Jones Jr (Phoenix Suns) yarışacak.
3 sayı yarışmasında Kyle Lowry (Toronto Raptors), Klay Thompson (Golden State Warriors), Kyrie Irving (Clevland Cavelliers), Wesley Matthews (Dallas), Kemba Walker (Charlotte Hornets), Nick Young (Los Angeles Lakers), CJ McCollum (Portland Trail Blazers) ve Eric Gordon (Houston Rockets) şampiyon olmak için kıyasıya mücadele edecek.
Yetenek yarışmasında ise; Devin Booker (Phoenix Suns), John Wall (Washington Wizards), Isaiah Thomas (Boston Celtics), Gordon Hayward (Utah Jazz), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), DeMarcus Cousins (Sacramento Kings) ve Porzings (New York Knicks) yer alacak.

SON GALİP BATI
NBA All-Star'ın son gününde ise Batı Konferansı ile Doğu Konferansı mücadele edecek. Geride kalan 65 karşılaşmada Doğu Konferansı 37 kez, Batı Konferansı 28 kez parkeden galip ayrıldı. Geçtiğimiz sezon Kanada'nın Toronto şehrinde oynanan karşılaşmayı 196-173 Batı Konferansı kazandı. 66. All-Star Batı ve Doğu Konferansı takımlarında yer alacak oyuncular ve başantrenörleri şöyle:
Doğu Konferansı ilk 5: Kyrie Irving (Cleveland Cavaliers), LeBron James (Cleveland Cavaliers), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), DeMar DeRozan (Toronto Raptors), Jimmy Butler (Chicago Bulls)
Yedekler: Kemba Walker (Charlotte Hornets), Carmelo Anthony (New York Knicks) Paul Millsap (Atlanta Hawks), Isaiah Thomas (Boston Celtics), John Wall (Washington Wizards), Paul George (Indiana Pacers), Kyle Lowry (Toronto Raptors)
Başantrenör: Brad Stevens (Boston Celtics)
Batı Konferansı ilk 5: Stephen Curry (Golden State Warriors), Kawhi Leonard (San Antonio Spurs), Kevin Durant (Golden State Warriors), James Harden (Houston Rockets), Anthony Davis (New Orleans Pelicans),
Yedekler: Klay Thompson (Golden State Warriors), Draymond Green (Golden State Warriors), Marc Gasol (Memphis Grizzlies), Gordon Hayward (Utah Jazz), DeAndre Jordan (Los Angeles Clippers), Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder), DeMarcus Cousins (Sacramento Kings)
Başantrenör: Steve Kerr (Golden State Warriors)
(Oğuzhan Ort/İHA)

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