Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
NBA All-Star kadroları tamamlandı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

NBA All-Star kadroları tamamlandı

66. NBA All-Star karşılaşmasında yer alan basketbolcuların 12 kişilik kadroları açıklandı. Daha önce açıklanan ilk 5 kadrosunda yer alamayan Batı Konferansı takımlarından Oklahoma City Thunder'ın yıldız oyuncusu Russell Westbrook 12 kişilik kadroya seçildi.

66. NBA All-Star karşılaşmasında yer alan basketbolcuların 12 kişilik kadroları açıklandı. Daha önce açıklanan ilk 5 kadrosunda yer alamayan Batı Konferansı takımlarından Oklahoma City Thunder'ın yıldız oyuncusu Russell Westbrook 12 kişilik kadroya seçildi.
NBA'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, New Orleans şehrinde 17-19 Şubat tarihlerinde Smoothie King Center'da yapılacak 66. NBA All-Star maçında mücadele edecek Doğu ve Batı karmasında yer alan yedek oyuncular da belli oldu. Oyuncular, NBA'de mücadele eden 30 başantrenörün oylarıyla seçildi. Bu sezon Oklahoma City Thunder'da çok iyi performans sergileyen ancak ilk 5'te yer alamayan Russell Westbrook, kendine yedek kadrolara seçildi. Doğu ve Batı takımlarının başantenörleri ise 5 Şubat tarihinde kendi konferanslarında lider olan takımlarından seçilecek.
All-Star'da Doğu ve Batı karmalarında oynayacak ilk 5 ve yedekler şöyle:

DOĞU KONFERANSININ İLK 5'İ
Doğu Konferansı'nin ilk 5'i: Kyrie Irving (Cleveland Cavaliers), LeBron James (Cleveland Cavaliers), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), DeMar DeRozan (Toronto Raptors), Jimmy Butler (Chicago Bulls),
Yedek oyuncular: Kemba Walker (Charlotte Hornets), Kevin Love (Cleveland Cavaliers), Paul Millsap (Atlanta Hawks), Isaiah Thomas (Boston Celtics), John Wall (Washington Wizards), Paul George (Indiana Pacers), Kyle Lowry (Toronto Raptors),

BATI KONFERASI'NIN İLK 5'İ
Batı Konferansı'nın ilk 5'i: Stephen Curry (Golden State Warriors), Kawhi Leonard (San Antonio Spurs), Kevin Durant (Golden State Warriors), James Harden (Houston Rockets), Anthony Davis (New Orleans Pelicans),
Yedek oyuncular: Klay Thompson (Golden State Warriors), Draymond Green (Golden State Warriors), Marc Gasol (Memphis Grizzlies), Gordon Hayward (Utah Jazz), DeAndre Jordan (Los Angeles Clippers), Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder), DeMarcus Cousins (Sacramento Kings)
(Oğuzhan Ort/İHA)


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Beşiktaş'ta Konya mesaisi devam ediyor
NBA All-Star kadroları tamamlandı
'Dur' ihtarına uymadı, terör estirdi
Bedrettin Dalan da Ergenekon ana davasında yargılanacak
CHP'li Ağbaba: Bu parti meselesi değil, memleket meselesidir
Erdoğan'dan Şehircilik Şurası'nda yatay mimari vurgusu
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Yunanistan'ın vermediği darbeciler için flaş karar!
Yunanistan'ın vermediği darbeciler için flaş karar!
Terör örgütü askeri üsse saldırdı! Onlarca ölü var
Terör örgütü askeri üsse saldırdı! Onlarca ölü var
İsveç'ten korkutan Ankara uyarısı! Oradan uzak durun
İsveç'ten korkutan Ankara uyarısı! Oradan uzak durun
Mahkemeden Hakan Şükür için flaş karar!
Mahkemeden Hakan Şükür için flaş karar!
Jeotermal suyun sıcaklığıyla serada domates üretiyorlar
Jeotermal suyun sıcaklığıyla serada domates üretiyorlar
Türkiye'nin gündemi oldular! O anne baba için karar verildi
Türkiye'nin gündemi oldular! O anne baba için karar verildi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Beşiktaş'ta Konya mesaisi devam ediyor
Beşiktaş'ta Konya mesaisi devam ediyor
NBA All-Star kadroları tamamlandı
NBA All-Star kadroları tamamlandı
'Dur' ihtarına uymadı, terör estirdi
'Dur' ihtarına uymadı, terör estirdi
Bedrettin Dalan da Ergenekon ana davasında yargılanacak
Bedrettin Dalan da Ergenekon ana davasında yargılanacak
CHP'li Ağbaba: Bu parti meselesi değil, memleket meselesidir
CHP'li Ağbaba: Bu parti meselesi değil, memleket meselesidir
Erdoğan'dan Şehircilik Şurası'nda yatay mimari vurgusu
Erdoğan'dan Şehircilik Şurası'nda yatay mimari vurgusu
'Boğaz yasasının yeniden ele alınması lazım'
'Boğaz yasasının yeniden ele alınması lazım'
İstanbul'da 24 kişilik hırsızlık çetesi çökertildi
İstanbul'da 24 kişilik hırsızlık çetesi çökertildi
Kazaya müdahale eden polise otomobil çarptı
Kazaya müdahale eden polise otomobil çarptı
PTT çalışanı Türk iPhone'nun güvenlik açığını buldu
PTT çalışanı Türk iPhone'nun güvenlik açığını buldu
Holokost kurbanları Ankara'da törenle anıldı
Holokost kurbanları Ankara'da törenle anıldı
55 yıl sonra resmi nikah: 10 çocukları hayatını kaybetti
55 yıl sonra resmi nikah: 10 çocukları hayatını kaybetti

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English