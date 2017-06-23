Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşler hakkında flaş karar

FETÖ medya yapılanmasına ilişkin davada ara kararını açıklayan mahkeme, aralarında Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan'ın da bulunduğu 6 sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

FETÖ medya yapılanmasına ilişkin davada ara kararını açıklayan mahkeme, aralarında Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan'ın da bulunduğu 6 sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan'ın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı FETÖ'nün medya yapılanması davasının görülmesine devam edildi. İstanbul 26'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek cezaevinden getirilirken, tutuksuz sanık Tibet Murat Sanlıman salonda hazır bulundu. Tutuklu sanıklar Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Şükrü Tuğrul Özşengül, SEGBİS aracılığı ile duruşmaya bağlandı. Dün itibariyle sanık savunmalarının tamamlandığı duruşmada, bugün avukatların tahliye taleplerine yönelik beyanları alındı. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan, Mehmet Altan, Fevzi Yazıcı, Şükrü Tuğrul Özşengül, Yakup Şimşek hakkında mevcut delil durumu, adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalması, kaçma şüphesinin olması ve tutuklama tedbirinin yeterli olması sebebiyle tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Tutuksuz sanık Murat Tibet Sanlıman hakkındaki adli kontrol tedbirlerinden imza atma tedbirinin kaldırılmasına ve yurt dışı çıkışı yasağının devamına karar veren mahkeme, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan 247 sayfalık iddianamede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanlığı ve 65'inci Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti "suçtan zarar görenler" olarak yer almıştı. İddianamede Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet, 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapsi istenmişti. Haklarında yakalama kararı bulunan firari gazeteciler, kapatılan Zaman Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı, Tuncay Opçin, Emrullah Uslu'nun "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet, 15'er yıldan 22,5 yıla kadar hapisleri talep edilirken, Emrullah Uslu'ya diğer suçlamaların yanında ayrıca "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Samanyolu TV Washington temsilcisi Şemseddin Efe, Profesör Osman Özsoy, Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Mehmet Kamış, Zaman Gazetesi yöneticilerinden Faruk Kardıç, Görsel Yönetmen Fevzi Yazıcı, Zaman Gazetesi'nin eski yazarı Abdulkerim Balcı, kapatılan Today's Zaman Gazetesi'nin eski Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş, Polis Akademisi Öğretim Görevlisi Şükrü Tuğrul Özşengül, Zaman Gazetesi Marka Müdürü Yakup Şimşek ve gazetenin kültür sanat sayfasında çalışan Ali Çolak için aynı suçlardan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası öngörülmüştü. İddianamede, Zaman Gazetesi'nin ağlayan bebek reklamını çeken ajansın sahibi Tibet Murat Sanlıman'ın ise "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

