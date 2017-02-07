07.02.2017 15:40 'Nazlı Ilıcak, Ali Bulaç neden hapiste ?'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fetullahçı terör örgütü soruşturması kapsamında tutuklanan gazetecilere bir kez daha sahip çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fetullahçı terör örgütü soruşturması kapsamında tutuklanan gazetecilere bir kez daha sahip çıktı.

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, "Hiçbir gazetecinin hapiste olmasını istemeyiz. Bütün gazeteciler özgür olmalı. Atilla Taş neden hapiste? Murat Aksoy, Nazlı Ilıcak, Ali Bulaç, Altan kardeşler neden hapiste? Hep birlikte bütün köşe yazılarının, bilim insanlarının özgürce yazı yazmalarını istiyoruz. Bu bizim demokratik geleneğimizdir" dedi.



'TARTIŞALIM' ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ülke için faydalı olmayacağını savunan Kılıçdaroğlu, siyasi parti liderlerine de çağrıda bulunarak, "Arzu ettikleri bir televizyon kanalında siyasi parti liderleri bir araya gelsinler, birlikte medeni bir şekilde tartışalım. Onlar hangi gerekçeyle getirdiklerini anlatsınlar, biz de bunun neden olamayacağını anlatalım. Vatandaş evinde bizi izlesin, bilgi sahibi olsun" diye konuştu.



