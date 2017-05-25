Nazlı Çelik komandolarla Kato Dağı'a operasyona çıktı

19 Nisan'dan bu yana devam eden Şehit Jandarma Binbaşı Ahmet Karaman-2 İncebel Dağları-Kato operasyonunun haberini yapmak için 2850 rakımlı Kato Dağı'na tırmanan Nazlı Çelik, jandarma komandolarla birlikte operasyona katıldı.

BİZZAT OPERASYONA KATILARAK HABER YAPTI

Dağda askerlerle birlikte kumanya yiyen Çelik, çektirdiği fotoğrafları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Çelik'in bizzat operasyona katılarak yaptığı haber, Star Ana Haber'in bu akşam yayınlanacak bölümünde izleyici karşısına çıkacak.