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Nazilli'den mazlumlara yardım eli uzanmaya devam ediyor
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Nazilli'den mazlumlara yardım eli uzanmaya devam ediyor

İnsani Yardım Vakfı (İHH) aracılığı ile Nazilli Belediyesi İdlip'e en önemli yaşamsal ihtiyaç olan bir tır dolusu su gönderdi.

İnsani Yardım Vakfı (İHH) aracılığı ile Nazilli Belediyesi İdlip'e en önemli yaşamsal ihtiyaç olan bir tır dolusu su gönderdi.

İHH İnsani Yardım Vakfı'nın 'Halepe Yol Açın' sloganıyla başlattığı yardım seferberliği kapsamında Halepten tahliye edilen 70 bin insanın yerleştirildiği İdlip'teki çadır kentlere ulaştırılmak üzere 2 yardım tırı 31 Aralık Cumartesi günü Nazilli Belediyesi önünden uğurlandı. Dualar eşliğinde gönderilen Tırların biri tamamıyla Nazilli Belediyesinin bağışladığı su ile dolu olup diğer 2. Tırda, Aydın İHH Kadın Kolları ve Ensar Vakfı Nazili Hanımlar Komisyonunun ortak çalışmasıyla topladıkları battaniye süt bebek maması bebek bezi sünger yatak ve kuru gıdadan oluştu.

Nazilli Belediyesinin desteği ve Nazilli Ensar Vakfı Hanımlar Komisyonunun çabaları ile toplanan gıda ve ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu TIR'ları, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Ramazan Satılmış, Nazilli Ensar Vakfı Üyeleri, Nazilli Ensar Vakfı Hanımlar Komisyonu Üyeleri ve vatandaşlar Nazilli Belediye Meydanı'nda düzenlenen tören ile uğurladı.

*İnancımız gereği savaşın bile bir hukuku bir ahlakı vardır

6 yıldır Suriye'de kirli bir iç savaşın devam etmekte olduğunu, hiçbir savaş ahlakına sığmayacak şekilde kadınların, çocukların ve yaşlıların katledildiğini belirten Aydın İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Başkanı Cemaleddin Esgin "Oysaki biz inancımız gereği savaşın bile bir hukuku bir ahlakı olduğunu inanırız. Bu savaş sebebiyle yüz binlerce insan öldü, milyonlarca insan yerinden yurdundan olarak biz ev sahipliği yapmaktayız. Bu süreçte gördük ki milletimizin gönlüde Anadolu coğrafyası kadar geniş, halkımız elinde ne varsa zor duruma düşmüş mazlum insanlarla paylaştı. Biz de İHH olarak savaşın başladığı ilk günden itibaren Suriye'deki mazlumların yanındaydık. Reyhanlı ve Kiliste kurmuş olduğumuz lojistik destek merkezimizle, buradaki ve Suriye içindeki fırınlarımızla zor durumda olan insanlara yardım ulaştırmaya çalıştık. Sadece yardım yaparak değil arabuluculuk yaparak hapishanelerde eziyet gören insanların kurtulmasını sağladık. Bu yardım faaliyetleri kapsamında 20 binden fazla yardım tırını bölgeye ulaştırdık. Son olarak Halep'teki katliama sesiz kalan dünyanın dikkatini bu bölgeye çekebilmek için 'Halep'e Yol Açın' kampanyası ile 81 ilden 3000 araç 20 bin insan ve 1000 yardım tırından oluşan bir konvoy düzenledik. Bu bağlamda daha önce Nazilli'den 2 ve toplamda Aydın'dan 7 tır yardım malzemesini göndermiştik. Bugün de Nazillimizden Nazilli Belediyemiz ve Ensar Vakfı hanımlar komisyonumuzda birlikte hazırlamış olduğumuz 3. ve 4. tırlarımızı Aydından da 8 ve 9 .tırlarımızı uğurlayacağız inşallah .Bu vesile ile mazlumların feryadına sessiz kalmayan ve tırların hazırlanmasında her türlü desteği veren ve her zaman çalışmalarımızda yanımızda olan Nazilli Belediye Başkanımız Sayın Haluk Alıcık'a çabalarıyla bize katkıda bulunan Nazilli Ensar Vakfı Hanımlar Komisyonuna ve yardımlarıyla heybemizi dolduran kıymetli Nazilli halkına teşekkür ederiz. Allah yolumu açık etsin" dedi.

"Gönderemiyorsak dahi dualarımız eksik etmeyelim"

Gönderilen yardımlar ile bir nebzede olsa Halep'teki insanların yarasını saracağını vurgulayan Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, "Millet olarak geçmişte olduğu gibi bugünde tüm mazlum ve yardıma muhtaç olanların yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Birlik ve beraberliğin en üst seviyede olması gereken bir zamandan geçiyoruz. Halep ile ilgili çok üzücü tablolar ortaya çıktı. Halep çok zor şartlar altında şuan. Bizlerde elimizden geldiği kadar onlara destek olmalıyız. En azından tüm mazlumlar için yardım gönderemiyorsak dahi dualarımız eksik etmeyelim. TIR'larımızın yolu açık olsun" şeklinde konuştu.
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