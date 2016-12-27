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Nazilli Belediyespor'da gazeteci başkan dönemi
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Nazilli Belediyespor'da gazeteci başkan dönemi

Spor Toto 2. lig beyaz grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da olağanüstü genel kurulda kulüp başkanlığına oy

Spor Toto 2. lig beyaz grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da olağanüstü genel kurulda kulüp başkanlığına oy

birliğiyle getirilen Gazeteci-Yazar Erdoğan Eker, görevine başladı.

Olağanüstü genel kurulda oy birliğiyle 35 olan yönetim kurulu üye sayısı 22'ye düşürülürken yeni Başkan Erdoğan Eker, taraftara ve yönetim kurulu üyelerine birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Esat Ergüler Spor Tesislerinde, Nazilli Belediyespor kongre üyelerinin katılımıyla yapılan olağanüstü kongrede seçime tek listeyle giren Gazeteci-Yazar Erdoğan Eker, Nazilli Belediyespor'un yeni başkanı oldu. Kongreye; Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, görevi devreden Murat Kaplan ile çok sayıda kongre üyesi ve taraftar katıldı. Ahmet Çekim'in divan başkanı yaptığı genel kurul saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından 35 olan yönetim kurulu listesi oy birliğiyle 22'e düşürüldü. Daha sonra oylamaya geçildi. Oylamada üyelerinin tamamının desteğini alan Erdoğan Eker Nazilli Belediyespor'un yeni başkanı oldu.

ERDOĞAN EKER, "TAKIMI HAK ETTİĞİ YERLERE ÇIKARACAĞIZ"

Kongrede bir teşekkür konuşması yapan Nazilli Belediyespor'un çiçeği burnunda Başkanı Erdoğan Eker, "Oylarınızla beni ve yönetim kurulumu seçtiniz. Sizi mahcup emmeye çalışacağız. Alt yapıya önem vererek kaliteli oyuncular çıkaracağız. A takımımızı da iyi, doğru transferler yaparak takımı hak ettiği yerlere çıkaracağız" dedi.

Ayrıca Başkan Eker, kulübe desteklerinden dolayı Onursal Başkan Haluk Alıcık'a teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. Kongre sonunda Başkan Erdoğan Eker Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük'e ve görevi bırakan eski başkan Murat Kaplan'a çiçek takdim etti.

Nazilli Belediyespor'un yeni Yönetim Kurulu listesi Asil Üyeleri;

1-ERDOĞAN EKER

2- HALUK ÖZTÜRK

3- HAKAN ALICIK

4- ÖZGEN TÜRKER

5- MEHMET KOŞAR

6- TURGUT YERLİKAYA

7- YAŞAR GÖZDAŞ

8- AZİZ CEMALBEY

9- ÖZER İNCEGÜL

10- ÜMİT İLKER TANGAL

11- MEHMET YILMAZ

12- HASAN GÜNEY

13- ERCAN SARIOT

14- CEMİL ŞAFFAK

15- ALİ AYDIN

16- MİRZA ALİ PAMUK

17- ALİ ÇETİNKAYA

18- MEHMET DEMİREL

19- MUSTAFA AKTAŞ

20- ERGÜN SERT

21- SEMİH SEZER

22- FERDİ GÜLER

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler;

1 TAHSİN KESİCİ

2- MUSTAFA TUĞRUL

3- ALİ KURT

4- ABDULLAH KARAEFE
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