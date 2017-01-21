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Nazifoğlu'ndan Cüneyt Çakır'a sert tepki
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Nazifoğlu'ndan Cüneyt Çakır'a sert tepki

Galatasaray Sportif A.Ş. yöneticisi Levent Nazifoğlu, 2-1 mağlup oldukları Kardemir Kardemir Karabükspor maçını değerlendirdi.

Galatasaray Sportif A.Ş. yöneticisi Levent Nazifoğlu, 2-1 mağlup oldukları Kardemir Kardemir Karabükspor maçını değerlendirdi.
Kardemir Karabükspor'un ligin en fazla koşan ekiplerinden olduğunu ifade eden Nazifoğlu, "Eksiklerimiz vardı. Onlar şanslarını değerlendirdi. Bizim de bireysel hatamızdan galip geldiler. Kendilerini tebrik ediyoruz" dedi.

"HAKEMLİK YAPMA OLANAĞI KALMAMIŞTIR"
Cüneyt Çakır ile ilgili soru üzerine Nazifoğlu, "Cüneyt hocaya artık hiç bir takım futbolcuları ve yöneticileri güvenmiyor. Artık bu güveni kaybetmiştir. Hakemlik yapma olanağı kalmamıştır. İnanmadığı, görmediği bir pozisyonda lehimize olan faulü penaltı olarak değerlendirmiştir. Ve garibi bütün tribündekiler böyle bir hareket yapacağını biliyordu. Yani şaşırtmadı bizi böyle bir karar vermesi. Bir devin çöküşü. Kendi kendi amip gibi yeyip bitiriyor. Yasin'in pozisyonu elle alınmış pozisyon değil. Son derece temiz bir pozisyon. 5 bin kişilik Karabük seyircisinin baskısına bile dayanamayan uluslararası bir hakem" dedi.

"PODOLSKİ'Yİ YOLLAMAK İSTEMİYORUZ"
Podolski'nin transferiyle ilgili de konuşan Nazifoğlu, "Biz Podolski'yi yollamak istemiyoruz. Podolski mutsuz olduğunu söylüyor. Eşi ve çocuklarının yanında olmak istediğini söylüyor. Eşi ve çocukları kendisi için endişe duyuyor. Biz de gitmemesi için kendisine baskı yapıyoruz. Gitmesin diye mobing yapıyoruz" diye kaydetti.

"MAALESEF FUTBOLCULARIN TÜRKİYE'YE GELMESİYLE İLGİLİ BAZI SIKINTILAR VAR"
Rikerink'in oyuna geç müdahale ettiği eleştirisini de değerlendiren Nazifoğlu, "Yenildiğin maçtan sonra futbolcuların, yöneticilerin, teknik direktörlerin eleştirilmesi normaldir. Ne yapalım şimdi hocamız var. Yönetim onda. Kararlarına saygı duymamız gerekiyor. Transfer için çalışıyoruz. Maalesef futbolcuların Türkiye'ye gelmesiyle ilgili bazı sıkıntılar var. Onları aşmaya çalışıyoruz. Taraftarlarımız takımlarını bırakmasınlar, desteklesinler. Bu mağlubiyet bütün takımların alabileceği bir mağlubiyet. Karabük güçlü bir ekip. Sahamızdaki 2 maçı alıp şampiyonluğun en güçlü adayı olmak istiyoruz yeniden" dedi.

YASİN: BEN YOK DEDİM
Galatasaray'ın tek golünü atan Yasin Öztekin ise golden önce topu elle aldığı iddiaları üzerine hakem Cüneyt Çakır ile yaşadığı diyaloğun sorulması üzerine, "Bana 'var mı' diye sordu, ben de yok dedim." şeklinde konuştu.
(Çetin Uzunkara/İHA)


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