Nazifoğlu: Kucaktan kucağa oturuyor, kendisi adam değil!

Habertürk'te yayınlanan 'Spor Saati' programı yorumcusu Fatih Altaylı, geçtiğimiz günlerde Galatasaraylı yönetici Levent Nazifoğlu'yla ilgili "Levent Nazifoğlu neden yöneticilik yapıyor biliyor musun? Bütün otoparkçılar, restoranlar onu tanısın diye. Nazifoğlu kim ya?" ifadelerini kullanmıştı.

ALTAYLI'YA SERT YANIT

Derin Futbol programına telefonla bağlanan Levent Nazifoğlu Altaylı için 'Adam değil' ifadesini kullanırken şunları söyledi:

"ADAM DEĞİL, KUCAKTAN KUCAĞA GEZİYOR"

Ben bu kişiyi adam yerine koyup cevap vermeyi istemiyorum çünkü adam değil. Bu adam kucaktan kucağa dolaşan ve kim para verirse onun kucağına oturan bir adam. Fatih Altaylı, Ali Sami Yen Stadı'nda Fenerbahçelilerden dayak yiyen tek Galatasaraylı. Fatih Altaylı hem yalancı, hem iftiracı. Bölücübaşı ile para karşılığı röportaj yapan bir kişi.

"ONDA O ADAMLIK NEREDE?"

Fatih Altaylı her zaman mikrofunun arkasına saklanan bir korkak. Dışarıda bunları yapacak cesareti yok. Keşke gelip dışarıda bunları yüzüme söylese ama onda, o adamlık nerede?

KASIMPAŞA GOL ATINCA SEVİNDİ

Kasımpaşa - Galatasaray maçında Kasımpaşa gol atınca Fatih Altaylı sevindi. Şerefim üzerine yemin ediyorum, gördüm. Fatih Altaylı, Ryan Donk, Kasımpaşa'dan Galatasaray'a gelirken pazarlığı yapan kişi.

Fatih Altaylı'yı Ali Dürüst ve Faruk Süren'e sordum. 'Sen onu adam yerine mi koyuyorsun, yalancının teki' dediler bana. Bunu diyenler her hafta Fatih Altaylı ile yemek yiyorlar. Sordum. 'Bana da hırsız dedi.' dedi. Bravo o zaman sana dedim."