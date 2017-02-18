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Nazifoğlu: Hocamızın enerjisini yüksek buldum
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Nazifoğlu: Hocamızın enerjisini yüksek buldum

Galatasaray yöneticisi Levent Nazifoğlu, takımın yeni teknik direktörü Igor Tudor'un enerjisini yüksek bulduğunu söyledi.

Galatasaray yöneticisi Levent Nazifoğlu, takımın yeni teknik direktörü Igor Tudor'un enerjisini yüksek bulduğunu söyledi.
Galatasaray yöneticisi Levent Nafizoğlu, deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Nazifoğlu, gelecek haftalarda daha iyi olacaklarını belirterek, "Önümüzdeki günlerde daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Hocanın enerjisini çok yüksek buldum" dedi.
Beşiktaş maçının pazartesi günü oynanacağı ile ilgili soruya Nazifoğlu, "Başkanımız bu konudaki düşüncelerini açıkladı. Onun açıklamaları kulübün resmi açıklamasıdır. Benim bir şey demem doğru olmaz. Ama Pazartesi günkü maçı herkes isterdik ki hafta sonu tatilin olduğu zamanda olsun ama olmadı. Pazartesi günü oynayacağımız maçında çok güzel olacağına inanıyorum. Çok çekişmeli geçecektir. Sakatlarımızda iyileşecek, hocamızın dokunuşları daha da fazla olacaktır. O maçtan mutlak 3 puan bekliyoruz" dedi.
'Galatasaray-Beşiktaş maçıyla ilgili olarak taraftara mesajınız olacak mı?' sorusuna ise Nazifoğlu, "Bizler, futbolcular hepimiz gidiciyiz ama taraftarlarımız hep olacaktır. Onlar takımlarını bırakmayacaklar. Tabii ki protesto onların demokratik hakkı. Ama geçen haftada iptal oldu 87. dakika da golümüz iptal oldu. Taraftarımızın baskısı olsaydı o golümüz iptal olmazdı. Onu öyle düşünerekten maç sonuna kadar takımımız desteklerlerse maçtan sonra istediklerini yapsınlar haklarıdır tabii ki" ifadesini kullandı.

"Koca koca adamlar yalan söylüyor"
Nazifoğlu, şampiyonluk yarışı içinde kalmaları için Beşiktaş maçını mutlaka kazanmaları gerektiğini belirterek, "Mutlak 3 puan parolasıyla çıkacağız maça. Riekerink gitti. Onun hakkında konuşmuyorum. Hep böyle Florya'daki idareciler takıma karıştı, yok şöyle yaptılar, böyle yaptılar. Gerçekten bunu söyleyen insanlar iftiracı insanlar. Hiç bir şey bilmeden konuşuyorlar. Böyle bir şey hiç bir zaman olmamıştır. Bütün kadroyu eski hocamız çıkarmıştır. Ona sorabilirler böyle bir şey varmı diye. Sanki herkes sözleşmiş gibi orada bizim karıştığımız söylüyorlar, biz karışacaksak zaten hoca almamıza gerek yok. Bunlar çok ayıp, koca koca adamlar yalan söylüyorlar. Bu sözleri söyleyenleri ben yalancılıkla suçluyorum" şeklinde konuştu.
(Ersen Küçük - Gökmen Şahin/İHA)

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