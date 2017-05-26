Nazan Öncel'in bir haftada ikinci acı günü

Ünlü sanatçı Nazan Öncel'in eşi Akşit Togay son yolculuğuna uğurlandı. 6 gün önce eski eşini kaybeden ve bir haftada iki acı gün

Ünlü sanatçı Nazan Öncel'in eşi Akşit Togay son yolculuğuna uğurlandı. 6 gün önce eski eşini kaybeden ve bir haftada iki acı gün

yaşayan Öncel'in hayli bitkin olduğu görüldü.

Ünlü sanatçı Nazan Öncel'in eşi Akşit Togay, dün sabah evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Akşit, bugün öğle namazına müteakiben Kemerburgaz Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Akşit'in cenaze namazına Nazan Öncel'in yanı sıra komşuları, arkadaşları, sevenleri ve sanat camiasından Nükhet Duru katıldı. Taziyeleri Akşit'in kayınbiraderi Cihangir Hekim ve eşi Nazan Öncel kabul etti. Akşit'in Berdan Togay adında tek çocuğu olduğu ve Amerika'da yaşarken, cenazeye sağlık problemleri nedeniyle katılamadığı öğrenildi.



ÖNCEL CEMAATLE BERABER SAF TUTUP CENAZE NAMAZI KILDI

12 yıl evli kaldığı ve oğlu Serkan Öncel'in babası olan eski eşi Salih Öncel'i de 6 gün önce kaybeden ve son bir haftada iki acı gün yaşayan ünlü sanatçının hayli yorgun ve kederli olduğu görüldü. Nazan Öncel ayakta durmakta zorluk çekerken, sanatçı dostu Nükhet Duru onun yanından bir an olsun ayrılmadı. Öncel, basın mensuplarına konuşmak istemezken, Nükhet Duru da herhangi bir açıklama yapmadı. Öncel, hayat arkadaşının cenaze namazına iştirak ederek, cemaatle beraber saf tutup namaz kıldı.

Öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından, Akşit'in cenazesi sevenlerinin omuzlarında cenaze aracına taşınarak, defnedilmek üzere Kemerburgaz Mezarlığı'na götürüldü.

(Hüseyin Coşkun/İHA)