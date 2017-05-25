NATO Zirvesi ve Trump protesto edildi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 'NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı' öncesi göstericiler, NATO ve ABD Başkanı Donald Trump'ı protesto etti.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı" öncesi göstericiler, NATO ve ABD Başkanı Donald Trump'ı protesto etti.

Brüksel'de NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı öncesi güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatılan yolda toplanan yaklaşık yüz kadar protestocu, NATO ve Trump aleyhinde sloganlar attı. Göstericilerden bir grup palyaço kılığında eylem yaparken, başka bir grup birbirini kelepçeledikten sonra araçların geçeceği asfaltın üzerine yattı. Güvenlik güçlerine zorluk çıkaran grup, güvenlik güçlerinin kaba kuvvetine maruz kaldı. "NATO'ya hayır", "Trump evine dön" ve "Savaşa hayır" gibi sloganlar atıldı. Güvenlik güçlerinin müdahelesiyle göstericiler dağıldı.

(Cafer Yıldırımer /İHA)