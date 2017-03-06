NATO yetkilileri o tünelde inceleme yaptı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde oto yıkamacının içine, NATO hattından mazot çalmak için kazılan tünelde incelemeler sürüyor.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde oto yıkamacının içine, NATO hattından mazot çalmak için kazılan tünelde incelemeler sürüyor.

Körfez ilçesi Hamitkaplan Caddesi üzerinde devir aldıkları oto yıkama dükkanına tünel kazarak, NATO boru hattından mazot çalan zanlılar fark edilince kaçtı. Olay bölgede yoğunlaşan mazot kokusu ile ortaya çıktı. Öte yandan petrol şirketi ile NATO yetkilileri bugün tünelin kazıldığı alanda inceleme yaptı. Polis ekipleri de çevre güvenliğini sağladı. Çalışmalarda yan taraftar bulunan binanın bahçesi alınan izin ile kazıldı. Bahçedeki çiçek açan meyve ağaçlarına zarar vermemek için çalışmalar küçük iş makinesi ile titizlikle yapıldı.

Her hangi bir sızıntıda tehlike oluşmaması için tanker hazır bekletildi.

Çalışmalar sürdürülürken polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

(İsmail Kurt / İHA)