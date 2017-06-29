NATO Savunma Bakanları toplandı

NATO'ya üye ülkelerin savunma bakanları, Brüksel'de görüşmelere başladı.
NATO'ya üye ülkelerin savunma bakanları, Brüksel'de görüşmelere başladı. NATO üyesi ülkelerin Savunma Bakanları toplantısında "terörle mücadele, savunma harcamalarının arttırılması, Irak, Afganistan, AB ile işbirliği ve Baltık Denizi'ndeki güvenlik konuları" ele alınacak. NATO Savunma Bakanları toplantısında Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Fikri Işık temsil ediyor.
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