NATO-Petrol Boru Hattı akaryakıt hırsızlarına suçüstü

Bilecik'te NATO-Petrol Boru Hattı'nda hırsızlık ihbarı alan jandarma ekipleri, 2 şahıstan birini yakaladı.

Bilecik'te NATO-Petrol Boru Hattı'nda hırsızlık ihbarı alan jandarma ekipleri, 2 şahıstan birini yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, NATO-Petrol Boru Hattı'nda hırsızlık ihbarı alan jandarma ekipleri, boru hattı görevlileriyle birlikte koordineli olarak çalışma başlattı. Faillerin ormanlık alan ile dere yataklarını kullanarak, olay yerinden kaçmaya çalıştıkları ayak izlerinden tespit edildi. Hırsızlardan M.Y. isimli şahıs, olay yerine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki buğday tarlalarının arasında saklanırken jandarma ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik yoğun çalışmaları sonucu yakalandı. Olay yerinden kaçan O.Z.'nin ise, kimlik bilgileri tespit edilerek, şahsın yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Olay yerinde, bir minibüs içerisinde akaryakıt ile doldurulmuş yakıt deposu ve ayrıca aracın yanında bant, kazma-kürek, anahtar takımı ve matkap malzemeleri ele geçirildi. Diğer yandan bir araç içerisinde ise çeşitli elektrik tesisatı malzemeleri bulundu.

Öte yandan yakalanan şahıs, olay yeri incelemelerinin ardından suç delilleriyle birlikte mahkemeye sevk edildi.

