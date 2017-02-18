Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bugün Türkiye'nin NATO'ya üyeliğinin 65. yılının kutlandığı belirtilerek, 'NATO'nun menfur FETÖ darbe girişimi sonrasında sergilediği destekten ve dayanışmadan memnuniyet duyulmuştur' denildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bugün Türkiye'nin NATO'ya üyeliğinin 65. yılının kutlandığı belirtilerek, "NATO'nun menfur FETÖ darbe girişimi sonrasında sergilediği destekten ve dayanışmadan memnuniyet duyulmuştur" denildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bugün Türkiye'nin NATO'ya üyeliğinin 65. yılının kutlandığı belirtilerek, "1952 yılında üye olduğumuz NATO'nun ülkemiz için önemi artarak devam etmektedir. NATO, Türkiye'nin savunma ve güvenlik politikasının temel yapı taşını oluşturmaktadır. Soğuk Savaşın sona ermesinden bu yana karşılaştığı en çetin sınamalara ve tehditlere kendisini uyarlayarak, etkinliğini ve caydırıcılığını sürdüren NATO, Avrupa-Atlantik bölgesinin, güvenliğinin ve istikrarının korunmasında vazgeçilmez bir aktör olmaya devam etmektedir. Güvenliğin bölünmezliği ilkesine ve İttifak dayanışmasına bağlılığıyla ve İttifak içindeki özgün konumuyla ülkemiz, NATO'nun misyon ve harekatlarına katkılarda bulunmakta; Balkanlar, Kafkasya, Ortadoğu, Akdeniz ve Karadeniz'deki faaliyetlerde etkinliğini sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Günümüzde, terörizm, bölgesel istikrarsızlıklar, aşırıcılık, kitlesel göç, uluslararası toplumun karşı karşıya bulunduğu asimetrik güvenlik risk ve tehditleri olarak ortaya çıkmıştır. Terörizm İttifakın güvenliği için en ciddi tehditlerden birini teşkil etmektedir. Bugün, İttifak dayanışmasına ve siyasi birliğine her zaman olduğundan daha çok ihtiyaç bulunmaktadır. NATO'nun menfur FETÖ darbe girişimi sonrasında sergilediği destekten ve dayanışmadan memnuniyet duyulmuştur. Türkiye, 65 yıl olduğu gibi bundan sonra da güvenilir bir Müttefik olarak NATO'ya katkı sağlamaya kararlı olup, İttifak yükümlülüklerine tam anlamıyla bağlı kalmaya devam edecektir."

