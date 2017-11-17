NATO Genel Sekreteri Türkiye'den özür diledi

NATO tatbikatındaki düşman tablosunda, Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı kullanıldı.

Skandalın ortaya çıkmasından sonra Türkiye, söz konusu tatbikattan çekildi. Erdoğan, skandal üzerine NATO'ya sert sözlerle yüklendi.

NATO tatbikatında yaşanan skandalla ilgili Türkiye'ye bir özür daha geldi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg "Türkiye'den özür diliyorum" dedi.

ÖZÜR DİLEDİLER

Erdoğan'ın açıklamalarından sonra, düşman tablosunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını kullanan subay ordudan atıldı.

Subayın kovulmasından sonra da Norveç'teki Ortak Harp Merkezi Komutanlığı konuya ilişkin özür mektubu yayınladı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ

Erdoğan, konuyla ilgili, "Son olarak dün, Norveç'te bir durum oldu. Düşman tablosu diye bir tablo koymuşlar ve Atatürk'ün ismi bir tarafta da şahsımın ismi var. Bu haber gelince Genelkurmay Başkanımız ve AB'den sorumlu bakanımız da Kanada yolundaydılar. Bizi yoldan aradılar, böyle böyle dediler. Bu da NATO tatbikatı. 40 askerimiz var. Biz bu askerimizi çekme kararı verdik.

'Çekiyoruz' dediler. Velev ki o hedefler kaldırılsa dahi '40 askerimizi çekin' dedik. Gerekli bağlantıları vs. yaptılar, yapıyorlar. Oyun başka. Zaman zaman değişik yerlerde de bunlar yapıldı yapılıyor. Maalesef içimizde de bunlar var. Biz silahı güç olarak kabul ediyorsak o zaman bırakalım biz siyaseti. Hak'tan daha güçlü bir şey olamaz." ifadelerini kullanmıştı.