17.11.2017 16:23 NATO'dan Türkiye'den özür diledi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açıkladığı hedef skandal nedeniyle Türkiye'den özür diledi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açıkladığı hedef skandal nedeniyle Türkiye'den özür diledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açıkladığı tatbikat skandalı nedeniyle Türkiye'den özür diledi. Stoltenberg skandalla ilgili yaptığı açıklamada, "Olaylar bir şahsın eyleminin sonucuydu. NATO görüşlerini yansıtmıyor. Bu konuyla ilgili Norveç makamlarıyla temas kuruldu" dedi.

Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi ve kendisinin isminin hedefe konduğunu açıklamıştı.

Olaya karışan Norveçli bir subay ile bir teknisyenin ordudan atıldığı açıklanırken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg konuyla ilgili Türkiye'den özür diledi.



