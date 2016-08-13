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NATO'daki skandalın belgesi ortaya çıktı! NATO tatbikatının fotoğrafları

NATO'daki skandalın belgesi ortaya çıktı! NATO tatbikatının fotoğrafları

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün heykelinin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismi kullanılarak yapılan hakaret içerikli eylemin yaşandığı, NATO Müşterek Harp Merkezinde 8 - 17 Kasım 2017 tarihlerinde düzenlenen ''Trident Javelin 2017'' adlı masaüstü tatbikatından fotoğraflar.


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