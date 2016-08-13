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NATO'daki skandalın belgesi ortaya çıktı! NATO tatbikatının fotoğrafları
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün heykelinin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismi kullanılarak yapılan hakaret içerikli eylemin yaşandığı, NATO Müşterek Harp Merkezinde 8 - 17 Kasım 2017 tarihlerinde düzenlenen ''Trident Javelin 2017'' adlı masaüstü tatbikatından fotoğraflar.