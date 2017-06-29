NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'NATO, Afganistan'daki varlığını arttıracak' dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO, Afganistan'daki varlığını arttıracak" dedi.

NATO Savunma Bakanları, adil yük paylaşımı, terörle mücadele ve siber savunma konularını geniş bir yelpazede ele almak için Brüksel'de bir araya geliyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, toplantı öncesinde yaptığı basın açıklamasında, müttefiklerin Afganistan'a daha fazla asker göndereceğini belirterek, güvenlik güçlerinin eğitilmeleri ve Afgan güçleriyle birlikte çalışmayı kararlaştırdıklarını belirtti. Afganistan'daki Özel Operasyon Güçlerinin Taliban ile mücadelede çok profesyonel ve çok önemli olduğunu belirterek "Afgan Ordusu'nun Özel Operasyon Güçlerini nasıl daha da güçlendirebileceğimiz üzerinde çalışıyoruz" dedi.

