10.01.2017 16:43 Nasrullah Meydanı ihalesi 23 Ocak'ta yapılacak

Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ın Kastamonu'nun tarihi güzelliklerini canlandırmak, korumak ve gelecek nesillere aktarmak adına başlattığı çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ın Kastamonu'nun tarihi güzelliklerini canlandırmak, korumak ve gelecek nesillere aktarmak adına başlattığı çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.



Bu kapsamda hazırlanan ve Tarihi Kentler Birliği tarafından Proje Ödülü'ne layık görülen Nasrullah Meydanı Kentsel Tasarım Projesi'nin yapım ihalesinin tarihi belli oldu. Tarihi meydana hak ettiği değeri kazandıracak olan projenin ihalesi 23 Ocak'ta Fen İşleri Müdürlüğü Salonu'nda gerçekleştirilecek. Proje yer tesliminin ardından 270 gün içerisinde bitirilecek. Konuyla ilgili Belediye ekipleri meydan içerisinde yer alan işletmelere gerekli tebligatların yapılmaya başlandığı öğrenildi.



Dünya Kültür Miras Listesi hedefi doğrultusunda hazırladığı tüm projeleri en ince ayrıntısına kadar takip eden Belediye Başkanı Tahsin Babaş, "İlimize ekonomik, kültürel ve sosyal yönden değer katacağına inandığımız her projemizi hızla tamamlamak en büyük arzumuzdur. Nasrullah Meydanı Kentsel Tasarım Projemizin gerekli onaylarının alınması için yaklaşık bir buçuk yıllık hummalı bir çalışma gerçekleştirdik. Kastamonu'muzun geleceğini tarihi ve kültürel mirasında görüyorum. Bu benim vizyon projem. Tarihi değerlerimizi canlandırmak, korumak, bir fonksiyon yüklemek ve gelecek nesillere en doğru şekilde aktarmak hepimizin boyunun borcu olarak görüyorum. Tarihi Kentler Birliği tarafından Proje Ödülü verilen Nasrullah Meydanı Kentsel Tasarım Projemizin yapım ihalesini 23 Ocak'ta gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Projemiz ihalenin ardından yer teslimi yapılmasıyla birlikte 270 gün içerisinde bitirilecektir. Projemizin tamamlanmasıyla birlikte Tarihi Nasrullah Meydanımız yeni görünümüyle muhteşem bir görünüme kavuşacaktır" dedi.



Belediye Başkanı Tahsin Babaş, 2017 yılı içerisinde Teleferik Projesi, Bakırcılar Çarşısı Cephe İyileştirme Projesi ve 2. Etap Sokak Sağlıklaştırma Projesi'nin de ihalesinin yapılacağını ve Hanlar Bölgesi'nin ayağa kaldırılacağını da iletti. Başkan Babaş, Kastamonu'nun ismini dünyaya duyurmak adına adımlar atmayı sürdüreceklerini vurguladı.

