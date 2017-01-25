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NASDAQ'da açılış gongu BİST için çaldı
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NASDAQ'da açılış gongu BİST için çaldı

NASDAQ'ta seans, 24 Ocak Salı günü Borsa İstanbul Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ ve NASDAQ Marketsite Başkan Yardımcısı David Wicks'in çaldığı gong ile başladı.

NASDAQ'ta seans, 24 Ocak Salı günü Borsa İstanbul Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ ve NASDAQ Marketsite Başkan Yardımcısı David Wicks'in çaldığı gong ile başladı.
Borsa İstanbul Grubu öncülüğünde, Türkiye'nin sonraki nesillerine parlak bir gelecek bırakmak amacıyla, kamunun varlıklarını etkin ve verimli bir şekilde yöneterek küresel rekabette öne çıkan bir Türkiye için ekonomik değer üretmek amacıyla 2016 yılında kurulmuş olan Türkiye Varlık Fonu için NASDAQ MarketSite'da gong töreni düzenlendi. Törende Borsa İstanbul Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ ve NASDAQ MarketSite Başkan Yardımcısı David Wicks'e, Başbakan Danışmanı İhsan Durdu, Akbank Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi Suzan Sabancı Dinçer, Turcas Petrol Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Aksoy, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Üyeleri Işınsu Kestelli, İlhami Koç ve Murat Tacir'in yanı sıra yirmiye yakın davetli eşlik etti.

"BORSA İSTANBUL'UN DEĞERİNİ DAHA DA ARTIRACAK"
NASDAQ'ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Borsa İstanbul Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, vadeli işlemler tarafındaki teknolojik dönüşümünün tamamlanması ve diğer işlem platformları ve takas saklama hizmetlerine ilişkin yeniliklerin hayata geçirilmesiyle 2017 yılının Borsa İstanbul Grubu için atılım yılı olacağını belirterek, böylelikle Borsa İstanbul'un 2018 yılında planlanan halka arz için hazır hale geleceğini söyledi. Türkiye Varlık Fonu'nun da sermaye piyasalarına ürün çeşitliliği sağlayacağını ve piyasaların derinleşmesine olumlu katkıda bulunacağını belirten Karadağ, tüm bu gelişmelerin Borsa İstanbul'un değerini daha da artıracağını ifade etti ve Türk ekonomisi ve halkı için hayırlı olmasını diledi.
NASDAQ MarketSite Başkan Yardımcısı David Wicks ise, Borsa İstanbul ile üç yıl önce Türkiye Sermaye Piyasalarını geliştirmek ve Borsa İstanbul'u güçlü bir finans merkezi yapmak amacıyla stratejik ortaklık kurduklarını, bu süre içinde söz konusu vizyonu hayata geçirmek üzere çok yol aldıklarını; hisse senedi piyasalarına ilişkin teknolojik dönüşümün tamamlandığını, vadeli işlemler piyasasının bu yılın ilk çeyreğinde tamamlanacağını ve bunu borçlanma araçları ve kıymetli madenler piyasasının takip edeceğini belirterek, Türkiye Sermaye Piyasalarının dönüşümünde Borsa İstanbul ile birlikte çalışıyor olmaktan gurur duyduklarını ifade etti.


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