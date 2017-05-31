NASA'nın yeni misyonu: 'Güneş'e Dokunmak'

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), dış çeperine Parker Solar Probe adlı bir uzay aracını gönderecek.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), dış çeperine Parker Solar Probe adlı bir uzay aracını gönderecek.

NASA, yeni misyonunun "Güneşe dokunmak" olduğunu belirterek Güneş'in dış çeperine Parker Solar Probe adlı bir uzay aracını göndereceğini açıkladı. NASA yetkilisi tarafından yapılan açıklamaya göre, 2018 yazında Güneş'e gönderilecek ve Güneş'e 4 milyon mil uzaklıkta yörüngeye oturacak olan Parker Solar Probe Güneş'e en çok yaklaşan uzay aracı olacak. En fazla 2 bin 550 fahrenhayt derece sıcaklığa dayanıklılık sağlayabilmesi için karbon kompozit ısı kalkanı ile donatılan uzay aracı güneşin atmosferi olarak bilinen taç küreyi inceleyecek ve nasıl ısındığına ilişkin veri toplayacak. NASA yetkilisi, "Bilim adamları ayrıntılı olarak Güneş'in hareketleri üzerinde çalışmayı amaçlıyor. Bu araç, Dünya'nın manyetik alanını sallayan ve uydu iletişimini etkileyen uzay hava olayları tahminleri ile astronot güvenliği, güç nakil şebekesini geliştirebilir" dedi.

