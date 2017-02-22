NASA açıkladı: 7 yeni gezegen keşfedildi, 3'ünde su olabilir

NASA tüm dünyanın merakla beklediği basın toplantısında 7 yeni gezegen keşfedildiğini açıkladı. NASA'ya göre, bu gezegenlerden bazılarında su olabilir.

NASA, Dünya'dan 40 ışık yılı uzakta bulunan 7 yeni gezegen keşfetti.

NASA, Güneş Sistemi dışında keşfedilen gezegenler için önemli bir basın toplantısı düzenledi.

Güneş Sistemi dışındaki yıldızların yörüngesinde dolaşan "exoplanet" olarak adlandırılan bu gezegenlerin keşfinin evrende dünya dışındaki canlı varlıkların keşfi için önemli bir temel oluşturabileceği düşünülüyor.

NASA'nın açıkladığı 7 yeni gezegen

Çapları ve kütleleri bakımından Dünya'ya benzeyen gezegenlerin yaşamı destekleyebilecek yapıda oldukları öğrenildi.

Üç gezegenin üzerlerinde su bulunabileceği belirtilen gezegenlerin, Dünya'ya yakın oldukları belirtilirken, deneyde en iyi teleskopların kullanıldığı ifade edildi.