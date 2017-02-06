Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Nakil bekleyen annenin tek hayali çocuklarını büyütmek
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Nakil bekleyen annenin tek hayali çocuklarını büyütmek

Edirne'de böbrek yetmezliği nedeniyle nakil bekleyen 26 yaşındaki iki çocuk annesi Özge Kısaç'ın tek hayali çocuklarını büyütmek ve okutmak.

Edirne'de böbrek yetmezliği nedeniyle nakil bekleyen 26 yaşındaki iki çocuk annesi Özge Kısaç'ın tek hayali çocuklarını büyütmek ve okutmak.
Edirne'nin Çavuşbey Mahallesi'nde tek göz odalı evlerinde çocukları ve ailesi ile yaşama mücadelesi veren 26 yaşındaki diyaliz hastası Özge Kısaç, her iki böbreğinin de kullanılamaz halde olduğunu ve haftada 3 kez diyalize girmek zorunda kaldığını belirtti. Kısaç, nakil için yardım beklediğini belirterek, tek hayalinin sağlığına kavuşarak, çocuklarının büyüdüğünü görmek olduğunu belirtti.

"HER İKİ BÖBREĞİM DE İFLAS ETTİ"
3 yıl önce hastalığı ve maddi geçim sıkıntısı nedeni ile eşinden ayrıldığını anlatan diyaliz hastası Özge Kısaç, "19 yaşında evlendim. 6 yaşında bir kızım, 2 buçuk yaşında da bir oğlum var. Hem hastalığım nedeni ile hem de maddi durumlar nedeniyle eşimden 3 yıl önce ayrıldım. Geçmiş dönemlerde İstanbul'da bazı ameliyatlar geçirdim ancak başarılı olmadı. Şu an diyaliz görüyorum ama diyaliz hastalığı çok zor. Şu anda nakil bekliyorum. Böbreklerimin her ikisi de sıfır da sıfır şu anda iflas etti. Tansiyon yüksekliği devam ediyor" dedi.

"DİYALİZ HASTALIĞINDA ÖLÜM DAHA YAKIN İNSANA"
Kısaç, diyaliz hastalığının çok zor olduğunu ve tüm diyaliz hastalarına şifa dileğinde bulunduğunu dile getirerek, "Hayalim çocuklarımı büyütmek, okutmak, onlarla yaşamak. Kızım okula başladı. Diyaliz hastalığında her zaman için ölüm daha yakın insana. Şu an boynumdan diyalize giriyorum. Nakil bekliyorum, sağlığıma kavuşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"MAL İSTEMİYORUM, SAADET İSTEMİYORUM, EVLADIMIN YAŞAMASINI İSTİYORUM"
2 çocuk annesi olan ve böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren Özge Kısaç'ın annesi Gülser Kısaç da "Şu an böbrekleri kızımın sıfır durumunda. Diyalize mahkum oldu benim evladım. Bütün milletime yalvarıyorum, diyalize girmesini istemiyorum kızımın 2 yavrusunun başında. Bir şey istemiyorum, sağlığını istiyorum evladımın. Allah rızası için evladımın sağlığını istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Dünya malı dünyaya kalır. Mal istemiyorum, saadet istemiyorum, evladımın yaşamasını istiyorum" dedi.

"SIKINTIDAYIM, DARDAYIM NAKİL İÇİN YARDIM DİLİYORUM"
2 yıl önce bay-pas ameliyatı geçirdiğini hatırlatan baba Fahri Kısaç ise "Sıkıntıdayım, dardayım evladımı bu yaşa kadar omuzlarımda kaldırdım, başımın üstünde gezdirdim fakat şimdiden sonra gezdirecek durumum kalmadı. Her yönden ihtiyacım var ve kızımın böbrek nakli için yardım diliyorum" diye konuştu.

EDİRNE BELEDİYESİ VE TROYDEM SAHİP ÇIKTI
Trakya Roman ve Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TROYDEM) Başkanı ve Edirne Belediyesi Meclis Üyesi Erkan Makas, "Kızımız bize dernek olarak müracaat ettiğinde; sağlık açısından hiç iyi şartlarda olmadığı için banyosu, tuvaleti, kapısı, çerçevesi olmayan yaşama açısından potansiyeli olmayan bir evde yaşıyordu. Bizlere müracaat ettiler. Bende aynı zamanda meclis üyesi olduğum için Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a konuyu ilettim. Başkanımız da ne gerekiyorsa yapalım dedi. Kızımız için yaşanabilir ve hijyen ortamı olan bir ev yapmak için harekete geçtik" ifadelerini kullandı.
(Koray Ustabaşı /İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Derin karda yürümek ekstra sağlık kazandırıyor
Türk askeri Kardat'ta Yunan botuna geçit vermedi
Cihangir'deki silahlı kavga kamerada
Yaşlı kadın tek odalı evde yaşam mücadelesi veriyor
Tekirdağ'da FETÖ'den 5 asker gözaltına alındı
Kaldırımda yürürken az kalsın canından oluyordu
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Fenerbahçe çeyrek finalde
Fenerbahçe çeyrek finalde
THY ve Halkbank'taki kamu payları da Varlık Fonu'na devredildi
THY ve Halkbank'taki kamu payları da Varlık Fonu'na devredildi
Van Persie'den olay hareket
Van Persie'den olay hareket
18 ilde dev DAEŞ operasyonu: Gözaltı sayısı 500'ü aştı!
18 ilde dev DAEŞ operasyonu: Gözaltı sayısı 500'ü aştı!
Kılıçdaroğlu'ndan referandum talimatı!
Kılıçdaroğlu'ndan referandum talimatı!
Genar'ın referandum anketi
Genar'ın referandum anketi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Derin karda yürümek ekstra sağlık kazandırıyor
Derin karda yürümek ekstra sağlık kazandırıyor
Türk askeri Kardat'ta Yunan botuna geçit vermedi
Türk askeri Kardat'ta Yunan botuna geçit vermedi
Cihangir'deki silahlı kavga kamerada
Cihangir'deki silahlı kavga kamerada
Yaşlı kadın tek odalı evde yaşam mücadelesi veriyor
Yaşlı kadın tek odalı evde yaşam mücadelesi veriyor
Tekirdağ'da FETÖ'den 5 asker gözaltına alındı
Tekirdağ'da FETÖ'den 5 asker gözaltına alındı
Kaldırımda yürürken az kalsın canından oluyordu
Kaldırımda yürürken az kalsın canından oluyordu
THY'nin yeni reklam filminde Morgan Freeman sürprizi!
THY'nin yeni reklam filminde Morgan Freeman sürprizi!
Üniversite öğrencilerine 'hoşgeldiniz' ikramı
Üniversite öğrencilerine 'hoşgeldiniz' ikramı
Tuba Büyüküstün o iddiaya ateş püskürdü
Tuba Büyüküstün o iddiaya ateş püskürdü
Nakil bekleyen annenin tek hayali çocuklarını büyütmek
Nakil bekleyen annenin tek hayali çocuklarını büyütmek
Gar saldırısında tutuklama!
Gar saldırısında tutuklama!
Karabükspor maçı hazırlıkları moralsiz başladı
Karabükspor maçı hazırlıkları moralsiz başladı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English