Nakil bekleyen annenin tek hayali çocuklarını büyütmek

Edirne'de böbrek yetmezliği nedeniyle nakil bekleyen 26 yaşındaki iki çocuk annesi Özge Kısaç'ın tek hayali çocuklarını büyütmek ve okutmak. Edirne'de böbrek yetmezliği nedeniyle nakil bekleyen 26 yaşındaki iki çocuk annesi Özge Kısaç'ın tek hayali çocuklarını büyütmek ve okutmak.

Edirne'nin Çavuşbey Mahallesi'nde tek göz odalı evlerinde çocukları ve ailesi ile yaşama mücadelesi veren 26 yaşındaki diyaliz hastası Özge Kısaç, her iki böbreğinin de kullanılamaz halde olduğunu ve haftada 3 kez diyalize girmek zorunda kaldığını belirtti. Kısaç, nakil için yardım beklediğini belirterek, tek hayalinin sağlığına kavuşarak, çocuklarının büyüdüğünü görmek olduğunu belirtti.



"HER İKİ BÖBREĞİM DE İFLAS ETTİ"

3 yıl önce hastalığı ve maddi geçim sıkıntısı nedeni ile eşinden ayrıldığını anlatan diyaliz hastası Özge Kısaç, "19 yaşında evlendim. 6 yaşında bir kızım, 2 buçuk yaşında da bir oğlum var. Hem hastalığım nedeni ile hem de maddi durumlar nedeniyle eşimden 3 yıl önce ayrıldım. Geçmiş dönemlerde İstanbul'da bazı ameliyatlar geçirdim ancak başarılı olmadı. Şu an diyaliz görüyorum ama diyaliz hastalığı çok zor. Şu anda nakil bekliyorum. Böbreklerimin her ikisi de sıfır da sıfır şu anda iflas etti. Tansiyon yüksekliği devam ediyor" dedi.



"DİYALİZ HASTALIĞINDA ÖLÜM DAHA YAKIN İNSANA"

Kısaç, diyaliz hastalığının çok zor olduğunu ve tüm diyaliz hastalarına şifa dileğinde bulunduğunu dile getirerek, "Hayalim çocuklarımı büyütmek, okutmak, onlarla yaşamak. Kızım okula başladı. Diyaliz hastalığında her zaman için ölüm daha yakın insana. Şu an boynumdan diyalize giriyorum. Nakil bekliyorum, sağlığıma kavuşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.



"MAL İSTEMİYORUM, SAADET İSTEMİYORUM, EVLADIMIN YAŞAMASINI İSTİYORUM"

2 çocuk annesi olan ve böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren Özge Kısaç'ın annesi Gülser Kısaç da "Şu an böbrekleri kızımın sıfır durumunda. Diyalize mahkum oldu benim evladım. Bütün milletime yalvarıyorum, diyalize girmesini istemiyorum kızımın 2 yavrusunun başında. Bir şey istemiyorum, sağlığını istiyorum evladımın. Allah rızası için evladımın sağlığını istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Dünya malı dünyaya kalır. Mal istemiyorum, saadet istemiyorum, evladımın yaşamasını istiyorum" dedi.



"SIKINTIDAYIM, DARDAYIM NAKİL İÇİN YARDIM DİLİYORUM"

2 yıl önce bay-pas ameliyatı geçirdiğini hatırlatan baba Fahri Kısaç ise "Sıkıntıdayım, dardayım evladımı bu yaşa kadar omuzlarımda kaldırdım, başımın üstünde gezdirdim fakat şimdiden sonra gezdirecek durumum kalmadı. Her yönden ihtiyacım var ve kızımın böbrek nakli için yardım diliyorum" diye konuştu.



EDİRNE BELEDİYESİ VE TROYDEM SAHİP ÇIKTI

Trakya Roman ve Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TROYDEM) Başkanı ve Edirne Belediyesi Meclis Üyesi Erkan Makas, "Kızımız bize dernek olarak müracaat ettiğinde; sağlık açısından hiç iyi şartlarda olmadığı için banyosu, tuvaleti, kapısı, çerçevesi olmayan yaşama açısından potansiyeli olmayan bir evde yaşıyordu. Bizlere müracaat ettiler. Bende aynı zamanda meclis üyesi olduğum için Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a konuyu ilettim. Başkanımız da ne gerekiyorsa yapalım dedi. Kızımız için yaşanabilir ve hijyen ortamı olan bir ev yapmak için harekete geçtik" ifadelerini kullandı.

(Koray Ustabaşı /İHA)