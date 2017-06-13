Kenya'nın başkenti Nairobi'de 7 katlı bina çöktü. Enkaz altında yaklaşık 15 kişinin olduğu belirtiliyor.
Kenya'nın başkenti Nairobi'de 7 katlı bina çöktü. Enkaz altında yaklaşık 15 kişinin olduğu belirtiliyor. Kenya gazetelerinde binanın çökmeden önce boşaltıldığı belirtiliyor olmasına rağmen yaklaşık 15 kişinin enkaz altında kaldığı bildirildi. Görgü tanıkları binanın çökmeden önce duvarlarında çatlaklar gördüklerini açıkladı. Olay yerinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Öte yandan 2017 Nisan ayında Nairobi'de şiddetli yağmurlar sonucu 1 bina çökmüş 49 kişi hayatını kaybetmişti.
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