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Naim Süleymanoğlu'nun doktorlarından açıklama
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Naim Süleymanoğlu'nun doktorlarından açıklama

İstanbul'da özel bir hastanede tedavi gördüğü sırada beyindeki kanama ve buna bağlı olarak artan ödem nedeniyle acil olarak beyin ameliyatına alınan Naim Süleymanoğlu'nun ameliyatı sona erdi. Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Yalçın Polat, 'Hayati tehlikesi hala devam ediyor' dedi.

İstanbul'da özel bir hastanede tedavi gördüğü sırada beyindeki kanama ve buna bağlı olarak artan ödem nedeniyle acil olarak beyin ameliyatına alınan Naim Süleymanoğlu'nun ameliyatı sona erdi. Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Yalçın Polat, "Hayati tehlikesi hala devam ediyor" dedi.
Siroza bağlı karaciğer yetmezliğinden dolayı 28 Eylül'den bu yana Memorial Ataşehir Hastanesi'nin Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gören olimpiyat ve dünya şampiyonu eski Milli Halterci Naim Süleymanoğlu'na 6 Ekim'de hastanenin Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yalçın Polat ile ekibinin gerçekleştirdiği ameliyatla karaciğer nakli yapılmıştı. Nakil sonrası karaciğer fonksiyonları sağlıklı düzeye ulaşan ve nakil kaynaklı önemli bir problemi olmayan Süleymanoğlu, beyin kanamasına bağlı ödem nedeniyle bir ayı aşkın süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Süleymanoğlu, beynindeki kanama ve artan ödeme müdahale edilmek üzere yaklaşık 2 saat önce acil ameliyata alınmıştı. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Akdemir ve ekibi tarafından yaklaşık 1 buçuk saat süren ameliyat sona erdi.

"VITAL BULGULARI STABİL ANCAK HAYATİ TEHLİKESİ HALA DEVAM EDİYOR"
Naim Süleymanoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Yalçın Polat, "Bugünkü geldiğimiz noktada yapılan bazı tetkikler sonucu nörolojik bulgularında bir takım gerilemeler gördüğümüz için Naim Süleymanoğlu'na tekrar beyin tomografisi ve MR alındı. Bunun sonucunda bu eski odak ve buna ilave olarakta bir takım iskemik odakların görülmesi üzerine ameliyat kararı alındı. Çünkü, bu onun için hayati tehlike arz ediyordu. Şu anda yoğun bakımda beyin cerrahisi ekibimiz başta hocamız olmak üzere ameliyatını gerçekleştirdi. Yapılan işlem beyni rahatlatmak, ödemi rahatlatmaktı. Şu anda vital bulguları stabil ancak hayati tehlikesi hala devam ediyor. Tekrar bir ameliyata şu an için değil, ama önümüzdeki süreç neyi getirecek bilmiyoruz. Bir ekip olarak takip ediyoruz, diğer organ fonksiyonlarında önemli bir durum yok ama karaciğer nakli ağır bir ameliyat her şeyle karşılaşabiliyoruz. Bu durumlar hastaların 5 veya 10'unda görülebiliyor. Naim inşallah elimizden geleni yapıyoruz, insanlarımızın ona duasını eksik etmemesini istiyoruz" dedi.

"BEYNİN BASINCINI AZALTMAYA YÖNELİK AMELİYAT YAPTIK"
Ameliyatı gerçekleştiren Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Akdemir ise, "Bugüne kadar çekilen kontrol filmlerinde ve yapılan nörolojik muayenelerinde beyindeki o iskemik odakların devam ettiğini ama henüz beyni sıkıştırmadığını ve Naim'i rahatsız etmediği yönde takiplerimiz vardı. Bugün yapılan kontrol MR görüntülemesi ve beyin tomografisi görüntülemelerinde beynin sol tarafındaki ödemin arttığını ve beyni kafatasının içerisinde sıkıştırmaya neden olduğunu gördük. Bunun üzerine tekrar karar verdik ve beynin basıncını azaltmaya yönelik bir ameliyat yaptık. Kendisi şu an yoğun bakımda, kontrol filmlerimizin gayet uygun olduğunu gördük" diye konuştu.
(İsmail Bulut/İHA)
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