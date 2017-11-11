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Naim Süleymanoğlu ameliyat edildi
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Naim Süleymanoğlu ameliyat edildi

Efsane milli halterci Naim Süleymanoğlu, beyindeki kanama ve buna bağlı artan ödem nedeniyle acil ameliyata alındı.

Naim Süleymanoğlu, beyindeki kanama ve buna bağlı artan ödem nedeniyle acil olarak ameliyata alındı. Yaklaşık 1 saat 30 dakika süren operasyonun tamamlandığı ve Süleymanoğlu'nun ameliyattan çıkarıldığı belirtildi. Süleymanoğlu'nun hayati tehlikesi devam ediyor.
Beyindeki kanama ve buna bağlı artan ödem nedeniyle acil ameliyata alınan olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu, yaklaşık 1.5 saat süren ameliyattan çıktı. Naim Süleymanoğlu'nun yoğun bakımda olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü dile getirildi.

ÖDEME MÜDAHALE İÇİN AMELİYATA ALINDI

Süleymanoğlu'nun tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada, "Nakil sonrası karaciğer fonksiyonları sağlıklı düzeye ulaşan ve nakil kaynaklı önemli bir problemi olmayan Süleymanoğlu, beyin kanamasına bağlı ödem nedeniyle bir ayı aşkın süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Süleymanoğlu, beynindeki artan ödeme müdahale edilmek üzere acil ameliyata alındı. Ameliyat, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Akdemir ve ekibi tarafından gerçekleştiriliyor" denildi.

AMELİYATTAN ÇIKTI

Beyindeki kanama ve buna bağlı artan ödem nedeniyle acil ameliyata alınan olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu, yaklaşık 1.5 saat süren ameliyattan çıktı.

NAİM SÜLEYMANOĞLU KİMDİR?

Naim Süleymanoğlu, 23 Ocak 1967'de Bulgaristan'da dünyaya geldi. Milli sporcu haltere 1977'de başladı. 15 yaşında iken Brezilya'da düzenlenen dünya gençler halter şampiyonasında 52 kiloda iki altın madalya alarak şampiyon oldu. Onaltı yaşında rekor kırarak yine şampiyon oldu. Böylece halter tarihinde en genç dünya rekortmeni ünvanını aldı.

1983 yılında Viyana'da yapılan turnuvada, 56 kiloda dünya rekorlarını sırası ile koparmada 130.5, silkmede 165 ve toplamda da 295 kilo olarak kırdı. Daha sonra bu rekorlarını yine kendisi kırdı. 1986 yılında dünya şampiyonasında 60 kilo kategorisinden katıldı ve toplamdaki rekorunu 335 kiloya çıkararak dünya şampiyonu oldu. 1988 Seul Olimpiyatları'da ise yine 60 kilo kategorisinde muhteşem rekorlar kırdı. (Toplam: 342,5 kg) Naim Süleymanoğlu'nun Seul'daki muhteşem başarısı ile Türkiye'ye olimpiyatlarda güreş dışında ilk altın madalya kazandıran sporcu oldu.

1984, 1985 ve 1986'da dünyada, yılın haltercisi seçildi. 1984 Los Angles Olimpiyatları'na, Bulgaristan'ın da Sovyetler Birliği'nin yanında boykota katılması nedeniyle katılamayan Süleymanoğlu, ülkesindeki baskılardan kurtulmak için, 1986 senesinde, Melbourne, Avustralya'da düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda bir süre ortadan kaybolan ve daha sonra 11 Aralık'ta ortaya çıktığında, Türk Büyükelçiliği'ne sığınarak, Türkiye'de yaşama, ve Türk Milli Takımı adına karşılaşmalara çıkma telebinde bulunan sporcu, talebinin kabul edilmesinin ardından, Naim Süleymanoğlu adını aldı.

1992 Barcelona Olimpiyatları'nda, rakiplerine karşı ezici üstünlük sağlayarak, yurda altın madalyayla dönen Naim Süleymanoğlu, yine o sene, Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından "Dünyanın En İyi Sporcusu" seçildi. 1993 Dünya Şampiyonasında, 3 altın madalya kazanmasının yanı sıra, 2 de dünya rekoru kıran halterci, 1994'te Bulgaristan'da yapılan, Avrupa Halter Şampiyonası'nda da, sadece üç kaldırış yaparak, üç dünya rekoru kırdı.

Çin'de yapılan dünya şampiyonasında sakatlığı devam ediyordu ve 3 altın madalya kazandı. Naim Süleymanoğlu, Uluslararası Halter Federasyonu'nun Aralık 2000'de Atina'da toplanan kongresinde asbaşkanlığa seçildi.
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