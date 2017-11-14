14.11.2017 14:03 Naci Ağbal amcasının cenaze törenine katıldı

Maliye Bakanı Naci Ağbal, önceki gün Almanya'da hayatını kaybeden amcası Ahmet Ağbal'ın Çorum'daki cenaze törenine katıldı. Maliye Bakanı Naci Ağbal, önceki gün Almanya'da hayatını kaybeden amcası Ahmet Ağbal'ın Çorum'daki cenaze törenine katıldı.

Bir süredir rahatsız olduğu öğrenilen Ahmet Ağbal, önceki gün hayatını kaybetti. Ağbal'ın cenazesi akşam saatlerinde uçakla Türkiye'ye getirildi. Çorum Ulu Cami'de Ağbal için düzenlenen cenaze törenine, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Çorum Valisi Necmettin Kılıç, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, TBMM İdare Amiri ve CHP Çorum milletvekili Tufan Köse, Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, belediye başkanları, vatandaşlar ve yakınları katıldı.

Ağbal'ın cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık'ta toprağa verildi.



