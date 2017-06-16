Fenerbahçe'nin prensipte anlaşmaya vardığı Nabil Dirar, sağlık kontrolünden geçti.

Fenerbahçe'nin prensipte anlaşmaya vardığı Nabil Dirar, sağlık kontrolünden geçti.

Ulus'taki Liv Hospital'da yapılan sağlık kontrollerinde öncelikle kan değerlerine bakılan Faslı oyuncu ardından solunum ve efor testinden geçti. Daha sonra da göz ve ortopedi muayenelerinden geçen oyuncunun sağlık kontrolleri bu şekilde tamamlandı.

