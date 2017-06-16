Nabil Dirar Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Kulübü, Nabil Dirar ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacaklarını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, Nabil Dirar ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacaklarını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Nabil Dirar ve takımı AS Monaco ile yaptığı görüşmeler sonucu, futbolcunun kulübümüze transferi konusunda her konuda prensip anlaşması sağlamıştır. Resmi transfer sezonu açıldıktan sonra Nabil Dirar ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanacaktır" denildi.

