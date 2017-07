N'Sakala yuvada kaldı

Alanyaspor, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Demokratik Kongo asıllı Fransız futbolcu Fabrice N'Sakala'yı transfer ederek 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Alanyaspor, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Demokratik Kongo asıllı Fransız futbolcu Fabrice N'Sakala'yı transfer ederek 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Alanya Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreninde konuşan başkan Hasan Çavuşoğlu, yoğun çaba sarf ederek N'Sakala'yı transfer ettiklerini söyledi. N'Sakala'nın geçen sezon takıma büyük katkı sağladığını ve kendileri için önemli bir futbolcu olduğunu belirten Çavuşoglu, "Hem teknik heyet, hem yönetimimizin, hem de taraftarımızın çok istediği bir futbolcuydu. Bu transfer için yönetim kurulu ve genel koordinatörümüz çok çaba sarf etti ve N'Sakala 3 yıllık anlaşma ile gerçek Alanyasporlu oldu. Allah sakatlık vermezse bu sene daha faydalı olacağına inanıyoruz. Kendisi Alanya'yı çok seviyor. Biz de kendisini çok seviyoruz. Her iki taraf için de hayırlı uğurlu olsun. dedi.

Fabrice N'Sakala ise, "Şu an evime geri döndüğüm için çok mutluyum. Bu transferde başkanımız ve genel koordinatörümüzün emeği büyük. Onlara teşekkür ediyorum. Umarım Alanyaspor'un gerçek bir futbolcusu olarak elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim. Her iki taraf için de hayırlı uğurlu olsun. Tabi benimle ilgili birkaç transfer dedikodusu çıktı. Zaten sezon bitmeden önce Alanyaspor'a söz vermiştim. Alanyaspor'un bana sundukları parayla ölçülemez. Bana gösterdikleri sevgi ve saygı Alanyaspor'a imza atmamda etkili oldu." diye konuştu.

Geçen sezon devre arasında Anderlecht kulübünden kiralanan N'Sakala, kendisini Alanyasporlu yapan imzalı Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen törende attı ve ardından antrenmana çıktı.

(Erdal Anak /İHA)