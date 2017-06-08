Myanmar uçağının enkazı ve 10 ceset bulundu

Myanmar'da dün kalkıştan yarım saat sonra radardan kaybolan askeri uçağın enkazı bulunurken, enkazdan da 10 ceset çıkarıldı.

Myanmar'da dün kalkıştan yarım saat sonra radardan kaybolan askeri uçağın enkazı bulunurken, enkazdan da 10 ceset çıkarıldı.

Myanmar'da Myeik-Yangon seferini gerçekleştirdiği sırada 122 yolcu ve mürettebat ile kaybolan askeri uçağın enkazı Andaman Denizi'nde bulundu. Kalkıştan yaklaşık yarım saat sonra radardan çıkan askeri uçağın enkazının dağınık bir halde olduğu aktarıldı. Myanmarlı yetkililer tarafından yapılan açıklamada, enkazda biri çocuk olmak üzere 10 kişinin cesedine, can yelekleri, tekerlek ve bavullara ulaşıldığı kaydedildi. Askeri uçağın ana gövdesine ise henüz rastlanmadığı bildirildi.

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, kaza öncesinde bir yardım çağrısı yapılmaması ve uçak enkazının dağınık bir biçimde olması nedeniyle uçağın havadayken parçalanmış olabileceği ifade ediliyor.

Dawei açıklarında bulunan Çin yapımı Y-8 uçağında 14 mürettebat bulunuyordu. Yolcuların çoğu askeri personel ve onların ailelerinden oluşuyordu. 2016 yılının şubat ayında da Myanmar'ın başkenti Naypyidaw'da askeri uçağın kaza yapması sonucu 5 mürettebat hayatını kaybetmişti. Birkaç ay sonra da Myanmar'ın merkezinde askeri helikopterin kaza yapması sonucu mürettebat hayatını kaybetmişti.

