Myanmar uçağı enkazından 31 ceset çıkarıldı

Myanmar'da 122 yolcu ve mürettebat ile kaybolan askeri uçağın Andaman Denizi'nde bulunan enkazından 31 ceset çıkarıldı.

Myanmar'da 122 yolcu ve mürettebat ile kaybolan askeri uçağın Andaman Denizi'nde bulunan enkazından 31 ceset çıkarıldı.

Myanmar'da Myeik-Yangon seferini gerçekleştirdiği sırada 122 yolcu ve mürettebat ile kaybolan askeri uçağın Andaman Denizi'nde bulunan enkazından 31 ceset çıkarıldığı öğrenildi. Kurbanlar için cenaze töreni düzenlendi.

Dawei açıklarında bulunan Çin yapımı Y-8 uçağında 14 mürettebat bulunuyordu. Yolcuların çoğu askeri personel ve onların ailelerinden oluşuyordu. 2016 yılının şubat ayında da Myanmar'ın başkenti Naypyidaw'da askeri uçağın kaza yapması sonucu 5 mürettebat hayatını kaybetmişti. Birkaç ay sonra da Myanmar'ın merkezinde askeri helikopterin kaza yapması sonucu mürettebat hayatını kaybetmişti.

