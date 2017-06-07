Myanmar'da askeri uçak kayboldu

Myanmar'da 100'den fazla kişiyi taşıyan askeri uçak kayboldu.
Myanmar'da 100'den fazla kişiyi taşıyan askeri uçak kayboldu. Myanmar hava kuvvetlerine ait bir askeri uçak radardan kayboldu. Uçakta 100'den fazla personel bulunduğu ifade edildi. Uçağın, ülkenin güneyinde bulunan Tanintharyi bölgesindeki Myeik'ten Yangon'a sefer gerçekleştirdiği sırada kaybolduğu aktarıldı.
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