Muzlardan piyano yaptı

Manisa'da Kodla(Ma)nisa 2. Festivalinde 6. sınıf öğrencisi tarafından muzlara bağlanan elektrotlarla ve yazılımlarla yapılan piyano büyük ilgi gördü.

Manisa'da Kodla(Ma)nisa 2. Festivalinde 6. sınıf öğrencisi tarafından muzlara bağlanan elektrotlarla ve yazılımlarla yapılan piyano büyük ilgi gördü.

Manisa'da eski Manisa Valisi Erdoğan Bektaş tarafından hayata geçirilen ve Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer başkanlığında yürütülen Kodla(Ma)nisa Proje Festivali sergisi açıldı. Manisa Büyükşehir Fuar Alanında açılan sergide il genelindeki öğrenciler yazılım, robotik ve tasarım uygulamalarını sergiledi. Serginin açılışına katılan Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, "Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığımızca finansal desteğini esirgemeyip arkadaşlarımızın motivasyonunu en üst seviyede projeyi yürüttük. Şu anda 46 bin orta okul öğrencimiz proje kapsamında öncelikle okullarında, sonrasında da her ilçede yapılan Kodla(Ma)nisa atölyelerinde çalışmaya devam ediyorlar. Örnek bir çalışma oldu. Milli Eğitim Bakanlığımız önümüzdeki yıl olmasa bile bir sonraki yıl müfredata almayı düşünüyor. Bu manada Manisa'nın öncülük yapması ulusal ve uluslararası düzeydeki yarışmalarda Manisa'yı temsil eden öğrencilerimizin derece yapıyor olması hepimizi gururlandırıyor" dedi.



6. SINIF ÖĞRENCİSİ MUZDAN PİYANO YAPTI

Fuarda 6. sınıf öğrencisi tarafından muzlardan yapılan piyano ise ilgi gördü. Manisa'nın Gördes ilçesinde Şehit Özcan Yıldız Ortaokulunda okuyan 6. sınıf öğrencisi Emir İlkutlu, muzlara bağladığı elektrotlar ve devrelerle aradaki yazılım sayesinde her bir muzda farklı bir nota kodlayarak piyano yaptı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde okuyan 6. sınıf öğrencisi Hasan Mert Akdeniz de sürücüler için bir proje hazırladı. Projeyle yollarda bulunan sensörler sayesinde hava ısı belli bir derecenin altına düştüğünde yoldaki gizli buzlanmayı yol kenarında yanan kırmızı ışıklar sayesinde sürücüler uyarılacak.

Kodla(Ma)nisa 2. Festivali sonunda düzenlenecek yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllendirilecek.

Kodla(Ma)nisa Festivalinin açılış törenine Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mümtaz Kahya, Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Recep Dernekbaş, daire müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

(Aykut Yeniçağ / İHA)