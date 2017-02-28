Muzla soygun yapmaya kalktı

İngiltere'de soygun tarihinin belki de en komik girişimlerinden biri yaşandı.

İngiltere'de soygun tarihinin belki de en komik girişimlerinden biri yaşandı.

Balık çorbası satılan bir iş yerine giren şahıs, işletmeciden kasadaki tüm paraları istedi. Fakat işte bir terslik vardı. Zira şahsın elindeki silah değil, poşete sarılı muzdu ve işletmeci de bunu fark etmişti. Şahıs silahını çıkarıp hamle yapınca soyguncu da çareyi kaçmakta buldu.

