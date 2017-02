10.02.2017 16:38 Müzikli terapiyle istiridye mantarı yetiştiriyor

Konya'nın Ereğli ilçesinde asıl işi müzisyenlik olan Mustafa Kılıçel, yetiştirmeye başladığı istiridye mantarlarına, daha iyi verim alabilmek için mini konserler vererek, müzikli terapi uyguluyor.

Son yıllarda Türkiye'de üretimi yaygınlaşan istiridye mantarı Konya'nın Ereğli ilçesinde de yetiştirilmeye başlandı. Asıl mesleği müzisyenlik olan Mustafa Kılıçel de, bir buçuk yıl düşündükten sonra istiridye mantarı yetiştirmeye başladı. Mustafa Kılıçel, istiridye mantarlarının verimini artırabilmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Pozitif enerjiyle daha çok verim alındığı bilinen istiridye mantarlarına müzikli terapi uygulayan Kılıçel, 'Hüsmuhal' adını verdikleri grupla her iki haftada bir buluşarak istiridye mantarlarına mini konser veriyor.



İSTİRİDYE MANTARLARINI TÜRKÜ SÖYLEYEREK YETİŞTİRİYOR

Doğadaki her şeyin pozitif enerji ile hareket ettiğini ifade eden Kılıçel, asıl işinin müzisyenlik olduğunu, mantarlarına da böyle bir müzikli terapi uygulamaya karar verdiğini söyledi. Her iki haftada bir, grup Hüsmuhal olarak toplandıklarını anlatan Kılıçel, "Burada türkü söylüyoruz. Tam bir buçuk yıl düşündükten sonra bu işi yapmaya karar verdim. Mantıklı olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle çok iyi kazandırıyor. İsteyince olmayacak bir şey yok. Ereğli'de de ilk defa ben böyle bir şey yaptım. Yapmak isteyenlerde peşimizden gelir inşallah" dedi.

İstiridye mantar yetiştiriciliğinin kesinlikle bir heves olmadığını vurgulayan Mustafa Kılıçel, "8 bin liralık bir kompost içindeki tohum bizlere 20 bin lira kazandırıyor. Aylık ortalama 3 bin lira kadar bir kazanç elde edebiliyoruz. Bu kesinlikle bir heves değil, çok güzel bir meslek. Yapmak isteyen herkesin yapabileceği bir iş. Çalışmak için dışarılara gitmeye gerek yok. Böyle yaptığımı gören insanlar önce yadırgadı ama daha sonra herkes alıştı" diye konuştu.



"MÜZİKLİ TERAPİYE SÜREKLİ DEVAM ETMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Müzik dinleyen mantarların kendilerine geldiğini söyleyen Kılıçel, "İnşallah güzel bir verim bekliyoruz. Müzikli terapiye sürekli devam etmeyi düşünüyoruz. Kendi türkülerimizi söyleyip kendi toprağımızı ekiyoruz. Bunlar olmak zorunda. Çalışmazsak el olup gideriz" şeklinde konuştu.

Mustafa Kılıçel, istiridye mantarı yetiştirmek isteyenlerin kendisine danışabileceğini, herkese yardımcı olabileceğini sözlerine ekledi.

(Özcan Saraç/iİHA)