'Müzeye göz dikenler ve işbirlikçileri deşifre olacaktır'
Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, 6 şampiyonluk kupasına haciz gelmesiyle ilgili, 'Müzeye göz dikenler ve işbirlikçileri deşifre olacaktır' dedi.
Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, 6 şampiyonluk kupasına haciz gelmesiyle ilgili, "Müzeye göz dikenler ve işbirlikçileri deşifre olacaktır" dedi. Trabzonspor'un, Kahramanmaraş Caddesi üzerinde bulunan Şamil Ekinci Müzesi'nde yer alan 6 şampiyonluk kupasına haciz gelmesiyle ilgili yaşananlara başkan Muharrem Usta'nın öfkesi dinmiyor. Usta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kimse endişe etmesin ki, ortak menfaatlerine ulaşmak için müzeye göz dikenler ve iş birlikçileri deşifre olacaktır. Allah büyüktür" ifadelerini kullandı. (Gökmen Şahin /İHA)
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