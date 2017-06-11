Müze gibi berber

Trabzon'un Değirmendere Mahallesi'nde berberlik yapan 72 yaşındaki Metin Yeşilaraz'ın dükkanı adeta bir müzeyi andırıyor.

Trabzon'un Değirmendere Mahallesi'nde berberlik yapan 72 yaşındaki Metin Yeşilaraz'ın dükkanı adeta bir müzeyi andırıyor.

Trabzon'un en eski berberleri arasında bulunduğunu belirten Yeşilaraz, 61 yıldır aynı dükkanda çalıştığını belirterek, "Mesleğe 1956 yılında çırak olarak başladım. 1961 yılında da vergi mükellefi oldum o gün bu gündür de buradayım. Trabzon'da bu meslekte benden eskisi hemen hemen yok gibi. Dükkanımda görmüş olduğunuz eşyaların daha fazlası da evimde bulunuyor. Eski eşya biriktirmek bende hobi oldu. Traş olmaya gelen müşterilerim eşyaları görünce olumlu tepkiler veriyor. Hatta eşyalarla resim bile çektiren oluyor. Bu koleksiyon bende bir sevdaluk gibi bir şey. Birinde eski bir eşya görsem hemen almaya çalışıyorum. Aralarında çok kıymetli olanlar da var. Genellikle bölgemizin kültürünü yansıtan eşyalar yer alıyor. Bunları asla satmam. İsteyen çok oldu ancak satmadım" dedi.

Traş olmaya gelen bazı müşterilerde dükkanda yer alan eski eşyaların görüntüsünden memnun olduklarını belirtirlerken, adeta nostaljiyi yaşadıklarını söyledi.

(Bekir Koca - Ozan Köse / İHA)