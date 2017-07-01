Müzakere heyetiyle toplantı yaptı

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İsviçre'nin başkenti Cenevre'deki Crans Montona kasabasında düzenlenen Kıbrıs Konferansı programı kapsamında müzakere heyetiyle çalışma toplantısı yaptı.
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İsviçre'nin başkenti Cenevre'deki Crans Montona kasabasında düzenlenen Kıbrıs Konferansı programı kapsamında müzakere heyetiyle çalışma toplantısı yaptı. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, İsviçre'nin başkenti Cenevre'deki Crans Montona kasabasında düzenlenen Kıbrıs Konferansı programı kapsamında müzakere heyetiyle çalışma toplantısı yaptı. Toplantıda, Kıbrıs Konferansının ikinci hafta hazırlıkları görüşüldü.
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