Mutfakta gardrop arasında

İskender Pala, İki Darbe Arasında kitabında 90 lardan sonra gittikçe küçülen başörtü ve tuniklerimiz var ya onlara dikkat çekiyordu, eşi ve kızı nezdinde... Ya madem 28 Şubat ' ta kocaman kocaman başörtüler bol pardesüler falan niye bizim başımızı askeri vesayetle, takiple falan belaya soktunuz diye...Her şey serbest olunca değişmekte bir beis görmediniz hayret , şeklinde....Tesettürde de yaşam standartlarımızda da her şey moda mı? Diye düşünmeden edemiyorum... Ben şahsen hal - i hazırda insanların var olan kalıplar dışında hayal ettikleri gibi bir giyim eşyası bulabildiklerine inanmıyorum piyasada... Hoş aramıyoruz da kıymetli vaktimizi ayırıp, kısa dar tunik mi al geç bu sene tukuaz ve hardal moda, ne âlâ... Sektör de kimlerin elinde malum... En lüks tesettür mağazaları da-paranoya diyebilirsiniz ama- birazcık komplo/ birazcık proje gibi... İnsanları allayıp pullayan nefsini ön plana çıkartan... Tüm gün 77 iğneyle tutturduğu şalını düzelten genç kızlar görüyorum, bu pratik mi akıl kârı mi ? Bu ciciş kızlarımız tam da moda sektörünün rüyası, tam da hep onların istedikleri gibi... Akıl, hep meşgul, dış görünüş ile; bir elde ayna, şal acaba düzgün mü sorunsalı , kaygısı taşıyan insan, tehlikeli düşüncelere dalmaz, hiç değilse... Ümmetmiş vs. Hatta 77 iğne olduğu için kafada, açıp abdest alması bile çok zor, eşarp bozulursa ya, Allah korusun? İşlevinden sapan maksadını aşan hallerimiz..

Eyvah... Eyvah ki ne eyvah... Yemek anlayışımız da öyle, birileri özelikle bizi mantı ve sarma gibi yemeklerle meşgul ediyor gibi... Batılılar bir lahanayı çiğ çiğ doğrayıp yerken... 3 saat bir yemek için uğraşmak bize düşüyor öyle mi ? Daha pratik olsak zamanı kaliteli kullanıp onları yakalayıp geçsek... İlimde sadece İlimde hırslı olsak... Dünyada bulunmuyoruz dünyadan geçiyoruz bilinci ile... İki Darbe Arasında gibi mutfakla gardırop arasında kadın, nasıl iddialı bir nesil yetiştirebilir ki ?

Nüket Belsan Taşören