Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Mutfakta bomba gibi patladı: 1 yaralı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Mutfakta bomba gibi patladı: 1 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir evdeki bulaşık makinesinin patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir evdeki bulaşık makinesinin patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Yeniköy Mahallesi'ndeki bir ikametin mutfağında bulunan bulaşık makinesi henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Bulaşık makinesinin patlaması sonucu ev sahibi Ümit B., vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Patlama sesini duyan çevredeki vatandaşlar hemen eve gelerek Ümit B.'ye yardım etti. Ağır yaralanan Ümit B., araç vasıtasıyla Pazarköy mahallesine getirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı alarak Akyazı Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.
Patlama sonrası olay yerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı itfaiye grup amirliği ekipleri evde incelemelerde bulunurken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Rusya: Suriye’de ABD’nin desteklediği güçlere hava saldırısı düzenlenmedi
İzmir cezaevinde yangın
Barbaros Şansal tahliye edildi
MHP Genel Başkanı Bahçeli: CHP sözcüleri siz gidin PYD, PKK, FETÖ ile dertlenin
İki petrol devi arasında milyar dolarlık antlaşma
Mardin Valiliğinden operasyon açıklaması
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Rus ajansı az önce açıkladı! Büyük çatışma başladı
Rus ajansı az önce açıkladı! Büyük çatışma başladı
Rus jetleri şimdi de ABD birliklerini vurdu!
Rus jetleri şimdi de ABD birliklerini vurdu!
MetroPoll'den referandum anketi: Gençler sandığa...
MetroPoll'den referandum anketi: Gençler sandığa...
Aydın Doğan için flaş karar!
Aydın Doğan için flaş karar!
Hürriyet'ten ikinci 'Karargah Rahatsız' skandalı
Hürriyet'ten ikinci 'Karargah Rahatsız' skandalı
Erdoğan'a suikast davası: İstesem hepsi şehit olurdu!
Erdoğan'a suikast davası: İstesem hepsi şehit olurdu!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Rusya: Suriye’de ABD’nin desteklediği güçlere hava saldırısı düzenlenmedi
Rusya: Suriye’de ABD’nin desteklediği güçlere hava saldırısı düzenlenmedi
İzmir cezaevinde yangın
İzmir cezaevinde yangın
Barbaros Şansal tahliye edildi
Barbaros Şansal tahliye edildi
MHP Genel Başkanı Bahçeli: CHP sözcüleri siz gidin PYD, PKK, FETÖ ile dertlenin
MHP Genel Başkanı Bahçeli: CHP sözcüleri siz gidin PYD, PKK, FETÖ ile dertlenin
İki petrol devi arasında milyar dolarlık antlaşma
İki petrol devi arasında milyar dolarlık antlaşma
Mardin Valiliğinden operasyon açıklaması
Mardin Valiliğinden operasyon açıklaması
1,5 milyon TL ödülle aranan PKK'lı öldürüldü
1,5 milyon TL ödülle aranan PKK'lı öldürüldü
Milliler mağlubiyetle başladı
Milliler mağlubiyetle başladı
Saç modelleri onları ele verdi
Saç modelleri onları ele verdi
Mutfakta bomba gibi patladı: 1 yaralı
Mutfakta bomba gibi patladı: 1 yaralı
ABD'li komutan Townsend: Kürtlerin Rakka operasyonuna katılacağını düşünüyorum
ABD'li komutan Townsend: Kürtlerin Rakka operasyonuna katılacağını düşünüyorum
'Bugün harika bir durumumuz var ve ikinciyiz'
'Bugün harika bir durumumuz var ve ikinciyiz'

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English