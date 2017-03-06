Müteahhidin sır ölümü

Adana'da kendi inşaatında kafasından silahla vurulmuş halde bulunan müteahhit, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Adana'da kendi inşaatında kafasından silahla vurulmuş halde bulunan müteahhit, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre olay Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi 75340 sokaktaki bir inşaatta meydana geldi. Sabah saatlerinde müteahhit Mehmet Balıkçı devam eden inşaatına geldi. İşçilerle görüşen Balıkçı daha sonra odasına geçti. Bir süre sonra Balıkçı'nın odasından silah sesi geldi. Odaya giren inşaat işçileri Balıkçı'yı kanlar içinde bulunca hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Balıkçı'yı Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İlk müdahale yapıldıktan sonra yoğun bakıma alınan Balıkçı olaydan 2 saat sonra hayatını kaybetti. Olay yerinde çalışma yapan polis, Balıkçı'nın psikolojik sorunları olduğunu ve tedavi gördüğünü tespit etti. Polis yaptığı araştırmada Balıkçı'nın intihar etmiş olabileceği üzerinde duruyor.

Balıkçı'nın cenazesi ise otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Balıkçı'nın gerçek ölüm nedeni otopsiden sonra ortaya çıkacak.

(Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya / İHA)