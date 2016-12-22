22.12.2016 22:32 Mut'ta okullara kar tatili

Mersin'in Mut ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edilen okullarda yarın da eğitime ara verildi. Mersin'in Mut ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edilen okullarda yarın da eğitime ara verildi.



Mut ilçesinde 2 gündür devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 1 gün tatil edilen okulların tatil süresi uzatıldı. İlçede kar yağışının etkisini sürdürmesi nedeniyle cuma günü de okullarda eğitime ara verildi. Araya hafta sonu tatilinin de girmesiyle birlikte ilçede eğitim pazartesi günü başlayacağı bildirildi.

