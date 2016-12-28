28.12.2016 16:03 Mut'ta elektrik kesintisine ateşli tepki

Mersin'in Mut ilçesinde bir grup vatandaş, soğuk kış gününde yaşanan elektrik kesintilerine ateş yakarak tepki gösterdi. Mersin'in Mut ilçesinde bir grup vatandaş, soğuk kış gününde yaşanan elektrik kesintilerine ateş yakarak tepki gösterdi.



Akşam Pınarbaşı Mahallesi Kooperatif Sokak'ta bir araya gelerek ateş yakan bir grup mahalle sakini, yaklaşık 1 haftadır elektrik kesintisi yaşandığını dile getirdiler.



Mut Eğitim-Bir-Sen Başkanı Bünyamin Aydın, grup adına burada yaptığı açıklamada, vatandaşların evlerinde elektrik olmadığı için birçok problemle karşılaştıklarını ve çocukların hasta olduğunu belirterek, "İlçede Eğitim aksıyor, okullar kar yağışı nedeniyle tatil edilse de asıl sebep okullarda elektrik kesintisinden dolayı kaloriferlerin çalışmaması. Kaloriferler yanmadığı zaman kimse çocuğunu okula göndermek istemeyecek. Aynı zamanda esnaflar da mağdur durumda" diye konuştu.



Aydın, kesinti yaşanması durumunda eylemlerine devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

