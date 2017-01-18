Musul'un doğu yakası DEAŞ'tan alındı

Irak Ordusu, terör örgütü DEAŞ'ın üst bölge olarak kullandığı Musul'un doğu yakasını tamamen kontrol altına aldı.

Irak Ordusu, terör örgütü DEAŞ'ın üst bölge olarak kullandığı Musul'un doğu yakasını tamamen kontrol altına aldı.

Güvenlik güçlerinden edinilen bilgilere göre, Musul'un Doğu yakasını üst bölge olarak kullanan terör örgütü DEAŞ'a yönelik süren operasyonlar devam ediyor. Çatışmaların yoğun yaşandığı Doğu yakasında kontrol Irak Ordusunun eline geçti. Ayrıca konuyla ilgili olarak Anti -Terör Güçleri Komutanı Talip Şeğati, güvenlik güçlerinin Musul'un doğu yakasında kontrolü sağladığını bildirdi.

(Burak Emek / İHA)