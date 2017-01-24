Musul'un batısında kritik operasyon başlıyor

Irak Ordusu Musul'un batısında bulunan terör örgütü DEAŞ'a yönelik geniş kapsamlı operasyona başlıyor.

Irak Ordusu Musul'un batısında bulunan terör örgütü DEAŞ'a yönelik geniş kapsamlı operasyona başlıyor.

Operasyonlar komutanlığından edinilen bilgilere göre, Irak Ordusu, kentin Doğusunda yer alan terör örgütü DEAŞ mensuplarından kurtarılmasıyla birlikte Dicle Nehri'nin batısında da harekete geçmeye hazırlanıyor. Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'u DEAŞ'tan temizlemek için 17 Ekim'de başlatılan operasyonda, en önemli adımlardan biri başlayacak operasyonla atılmak üzere.

Öte yandan Musul operasyonlar komutanı, kentin batısında saldırıya geçmek için hazırlandıklarını açıkladı.

(Burak Emek / İHA)